ПДФО з оренди житла знизили з 18% до 5%: Рада підтримала відповідну правку

Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту, яка передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для громадян, які офіційно здають житло в оренду, з 18% до 5%. Військовий збір залишиться на рівні 5%, тому загальне податкове навантаження на доходи від оренди має зменшитися з 23% до 10%.

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Нові норми оподаткування оренди житла

Згідно з підтриманою правкою, фізичні особи, які офіційно здають житло в оренду, сплачуватимуть ПДФО за ставкою 5% замість 18%. Військовий збір у розмірі 5% залишиться без змін.

Чому нижча ставка вигідна і державі

Зараз значна частина власників житла, які не мають статусу ФОП, здають квартири «в тіні»: без договорів і без декларування доходу. Одна з головних причин у тому, що податок був надто високий.

«Коли ставка розумна, людям легше працювати чесно, ніж ризикувати», — пояснила депутатка.

Тому, за її словами, орендодавці отримують прості й зрозумілі правила, орендарі — офіційний договір і захист своїх прав, а держава — нові надходження до бюджету та прозоріший ринок оренди.

Що потрібно для впровадження змін

Шуляк зазначила, що ухваленого закону може бути замало. Тепер державі й відповідальним органам потрібно провести грамотну інформаційну кампанію і пояснити людям, що саме змінилося та як цим скористатися.

Тому наступне завдання полягає в тому, щоб ці зміни дійшли до кожного власника житла.