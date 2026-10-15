0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПДФО з оренди житла знизили з 18% до 5%: Рада підтримала відповідну правку

Казна та Політика
107
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Нові норми оподаткування оренди житла
Нові норми оподаткування оренди житла
Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту, яка передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для громадян, які офіційно здають житло в оренду, з 18% до 5%. Військовий збір залишиться на рівні 5%, тому загальне податкове навантаження на доходи від оренди має зменшитися з 23% до 10%.
Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Нові норми оподаткування оренди житла

Згідно з підтриманою правкою, фізичні особи, які офіційно здають житло в оренду, сплачуватимуть ПДФО за ставкою 5% замість 18%. Військовий збір у розмірі 5% залишиться без змін.

Чому нижча ставка вигідна і державі

Зараз значна частина власників житла, які не мають статусу ФОП, здають квартири «в тіні»: без договорів і без декларування доходу. Одна з головних причин у тому, що податок був надто високий.
«Коли ставка розумна, людям легше працювати чесно, ніж ризикувати», — пояснила депутатка.
Тому, за її словами, орендодавці отримують прості й зрозумілі правила, орендарі — офіційний договір і захист своїх прав, а держава — нові надходження до бюджету та прозоріший ринок оренди.

Що потрібно для впровадження змін

Шуляк зазначила, що ухваленого закону може бути замало. Тепер державі й відповідальним органам потрібно провести грамотну інформаційну кампанію і пояснити людям, що саме змінилося та як цим скористатися.
Тому наступне завдання полягає в тому, щоб ці зміни дійшли до кожного власника житла.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада підтримала законопроєкт № 15111-д, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для громадян, що офіційно здають нерухомість в оренду. З 1 січня 2027 року ПДФО для таких орендодавців планували зменшити з 18% до 5%. Ініціатори змін вважають, що це допоможе вивести значну частину ринку оренди з тіні та збільшити податкові надходження.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиЗаконопроєктиОренда житла
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems