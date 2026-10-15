ПДФО з оренди житла знизили з 18% до 5%: Рада підтримала відповідну правку
Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту, яка передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для громадян, які офіційно здають житло в оренду, з 18% до 5%. Військовий збір залишиться на рівні 5%, тому загальне податкове навантаження на доходи від оренди має зменшитися з 23% до 10%.
Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Нові норми оподаткування оренди житла
Згідно з підтриманою правкою, фізичні особи, які офіційно здають житло в оренду, сплачуватимуть ПДФО за ставкою 5% замість 18%. Військовий збір у розмірі 5% залишиться без змін.
Чому нижча ставка вигідна і державі
Зараз значна частина власників житла, які не мають статусу ФОП, здають квартири «в тіні»: без договорів і без декларування доходу. Одна з головних причин у тому, що податок був надто високий.
«Коли ставка розумна, людям легше працювати чесно, ніж ризикувати», — пояснила депутатка.
Тому, за її словами, орендодавці отримують прості й зрозумілі правила, орендарі — офіційний договір і захист своїх прав, а держава — нові надходження до бюджету та прозоріший ринок оренди.
Що потрібно для впровадження змін
Шуляк зазначила, що ухваленого закону може бути замало. Тепер державі й відповідальним органам потрібно провести грамотну інформаційну кампанію і пояснити людям, що саме змінилося та як цим скористатися.
Тому наступне завдання полягає в тому, щоб ці зміни дійшли до кожного власника житла.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада підтримала законопроєкт № 15111-д, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для громадян, що офіційно здають нерухомість в оренду. З 1 січня 2027 року ПДФО для таких орендодавців планували зменшити з 18% до 5%. Ініціатори змін вважають, що це допоможе вивести значну частину ринку оренди з тіні та збільшити податкові надходження.
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