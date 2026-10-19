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НБУ упростил правила вывоза наличных денег за границу: какие документы нужны

Личные финансы
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Вывоз наличных за границу
Вывоз наличных за границу
Национальный банк Украины уточнил, какие документы граждане могут использовать для подтверждения происхождения наличных денег при ее вывозе за границу на сумму свыше €10 000 в эквиваленте. В частности, для подтверждения снятия денег теперь достаточно выписки о движении денег на собственном банковском счете.
Об этом сообщила народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Какие документы нужны для вывоза наличных денег

Как сообщила Государственная таможенная служба, теперь выписки о движении средств по собственному банковскому счету достаточно для подтверждения снятия наличных. Дополнительные кассовые документы не требуются.
В качестве подтверждения также могут использоваться:
  • платежная инструкция на выдачу наличных;
  • чек банкомата, квитанция платежного терминала (или слеп);
  • квитанция о совершении валютно-обменной операции.
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При каких условиях документы подтверждают снятие денег

Для использования документов при вывозе наличных денег за границу действуют следующие условия:
  • документы о снятии наличных денег действительны в течение 90 календарных дней;
  • подтверждается только снятие средств собственником со счетов в банках Украины;
  • если средства со счета снял представитель по доверенности, он не может использовать соответствующие документы для подтверждения при вывозе этих денег за границу.
Требование письменного декларирования наличных денег свыше эквивалента 10 тысяч евро остается в силе.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что продажа квартиры с последующим вывозом средств за границу — сложный процесс, требующий правильного подхода. Существует три способа вывоза средств за границу после продажи квартиры:
1. Банковский перевод. Это самый прозрачный способ, возможный через открытие валютного счета. Предоставьте документы об источнике происхождения средств (договор купли-продажи, налоговая декларация) и осуществите перевод, соблюдая валютное регулирование.
2. Вывоз наличных. В этом способе есть некоторые ограничения. В частности, наличные деньги до €10 тыс. можно вывозить без декларирования. Если же сумма больше, ее нужно обязательно задекларировать. Чтобы это сделать, подготовьте договор, квитанции об уплате налогов.
3. Иностранный банковский счет. Подходит для хранения или последующих инвестиций. Необходимо предоставить подтверждающие документы и соблюдать правила страны, где открывается счет.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиПерсональные финансыПересечение границы
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