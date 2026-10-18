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В Минюсте объяснили, как украинцам за границей оформить наследство в Украине

Личные финансы
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Как принять наследие в Украине, находясь за границей
Как принять наследие в Украине, находясь за границей, Фото: magnific
Если вы проживаете за границей, оформить наследство в Украине можно без приезда домой. Для этого нужно своевременно подать заявление о принятии наследства через украинское консульство или иностранного нотариуса.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Как подать заявление о принятии наследства

Наследник, не проживавший постоянно с наследодателем на момент открытия наследства, должен подать заявление о его принятии в течение шести месяцев со дня смерти человека.
Украинцы, находящиеся за границей, могут оформить заявление одним из двух способов:
  • в консульстве Украины. Обратиться в консульское учреждение, чтобы засвидетельствовать подлинность подписи на заявлении о принятии наследства;
  • у иностранного нотариуса. Однако следует учесть, что для использования документа в Украине может потребоваться апостиль или консульская легализация, а также перевод на украинский язык.
После оформления заявление следует отправить по почте украинскому нотариусу. Важно сделать это до истечения шестимесячного срока и сохранить подтверждение отправки.
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Специалисты отмечают, подать заявление о принятии наследства может только наследник. Сделать это через представителя по доверенности нельзя.

К какому нотариусу обращаться в Украине

Обычно наследство оформляют по последнему месту жительства наследодателя. Если оно неизвестно — по местонахождению его недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимости — движимого имущества.
Для наследства на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий разрешают обращаться к нотариусам на подконтрольной Украине территории.
Для оформления наследства необходимо предоставить нотариусу следующие документы:
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем (в случае наследования по закону);
  • завещание, если оно является основанием для наследования;
  • свидетельство о рождении, браке или другие документы, подтверждающие родство;
  • документы, подтверждающие право собственности наследодателя на наследственное имущество (например, договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности, выписки из реестров и т. п.);
  • сведения или справка о последнем местожительстве наследодателя;
  • паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика наследника;
  • другие документы в зависимости от вида имущества и обстоятельств дела.
На этом этапе наследник уже может оформить доверенность на представителя в Украине, чтобы тот подавал необходимые документы и получил свидетельство о праве на наследство.
Доверенность можно удостоверить в украинском консульстве или оформить за границей с соблюдением требований к использованию иностранных документов в Украине.

Как получить свидетельство о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство нотариус выдает по истечении шестимесячного срока и проверки документов.
Если наследство принято в срок, получить свидетельство можно и позже — закон не устанавливает конечный срок.
Если наследник не подал заявление своевременно, он может получить письменное согласие других наследников на принятие наследства с опозданием или обратиться в суд.
Во втором случае нужно доказать, что причины пропуска срока были уважительными. Сам факт пребывания за границей не является достаточным основанием.
По материалам:
Finance.ua
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