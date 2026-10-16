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Направляют ли на ВВК людей с бронированием или отсрочкой

Личные финансы
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Направляют ли на ВВК людей с бронированием или отсрочкой
Направляют ли на ВВК людей с бронированием или отсрочкой
В приложении Резерв+ военнообязанные могут добровольно подать запрос и получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии без посещения ТЦК и СП.
Если ранее направление на ВВК можно было получить только в бумажной форме после личного обращения в ТЦК и СП, то теперь военнообязанный, который по собственному желанию намерен пройти осмотр на пригодность к военной службе, может подать запрос в Резерв+, пишет sud.ua.
После авторизации в приложении нужно оформить запрос, а в течение суток должно прийти уведомление с информацией о направлении.
Функцией могут воспользоваться военнообязанные, которые самостоятельно хотят пройти медицинский осмотр.

Нужно ли после ВВК идти в ТЦК

После прохождения ВВК дополнительно посещать ТЦК для обновления военно-учетного документа не требуется.
Комиссия должна самостоятельно передать результаты в ТЦК, после чего информацию будут внесены в реестр «Оберег».
Обновленный военно-учетный документ пользователь сможет увидеть в Резерв+.
Что будет, если получить направление и не пройти ВВК
Если военнообязанный сам подал запрос на ВВК, но не явился на осмотр, электронное направление будет оставаться актуальным в течение 30 дней.
По истечении этого срока необходимо будет сформировать новый запрос.
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В Минобороны особо подчеркнули, что электронное направление на ВВК не является электронной повесткой.
Повестки на прохождение ВВК остаются бумажными и по-прежнему направляются физически.
Запрос на электронное направление может быть создан только самим пользователем приложения.

Бумажные направления остаются

Полностью отказываться от бумажных направлений не планируют.
Если военнообязанный не имеет возможности использовать смартфон или не хочет использовать электронный сервис, он может получить бумажное направление в ТЦК.
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Постановление ВВК о пригодности военнообязанного к военной службе действует в течение года со дня завершения медицинского осмотра.
Поэтому медицинскую информацию необходимо обновлять каждый год.

Направляют ли на ВВК людей с бронированием или отсрочкой

По общему правилу военнообязанных, имеющих бронирование или отсрочку, не должны направлять на ВВК.
Исключение касается лиц со статусом «ограниченно годен». Они должны пройти повторный осмотр в сроки, определенные законодательством.
Поэтому военнообязанный таким статусом может получить повестку на ВВК и должен явиться в ТЦК даже при наличии бронирования или отсрочки.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
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