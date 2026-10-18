8 распространенных ошибок, из-за которых туристы теряют немало денег

Многие туристы теряют во время отдыха немалые суммы денег, допуская ряд распространенных ошибок, которых вполне можно было бы избежать.

Туристическое издание Fodor’s назвало восемь распространенных ошибок, которые дорого обходятся туристам.

1. Пренебрегают проверкой визовых требований

Оказывается, многие путешественники забывают проверить, нужна ли им виза, специальное разрешение или электронная виза для въезда в ту или иную страну.

У каждого государства — свои иммиграционные правила, которые могут время от времени меняться, и ответственность за изучение требований въезда и выезда лежит на самих путешественниках.

Особо внимательно следует изучать условия при бронировании рейсов с пересадкой — во многих случаях необходимо оформлять транзитную визу.

При этом эксперты призывают туристов не полагаться исключительно на ChatGPT — лучше зайти на официальный сайт страны или проконсультироваться с турагентом.

2. Слишком полагаются на ИИ при планировании путешествий

Искусственный интеллект может быть полезен при планировании поездки, но он не всегда надежен. Он может стать источником вдохновения, но факты все равно нужно проверять в официальных источниках или у людей.

3. Допускаются ошибки при бронировании

Эксперты констатируют, что люди постоянно путают даты, время, аэропорты, вокзалы или поезда. В результате им приходится срочно менять свою логистику, что выливается в немалую сумму.

4. Выбирают самый дешевый вариант

Бронирование по самому дешевому тарифу, не предусматривающему страховки или возврата средств, может обернуться серьезными неприятностями, если по какой-либо причине поездку придется отменить.

5. Становятся жертвами мошенников

Мошенники придумывают все более изощренные и более продуманные схемы обмана, поскольку туристы для них — легкая добыча. Поэтому путешественникам всегда следует быть бдительными — при покупке товаров, общении с незнакомцами и т. д.

6. Нарушают правила дорожного движения

Туристам следует понимать, что в разных странах действуют разные правила поведения на дорогах — от стороны движения до ограничений скорости. В некоторых странах даже незначительные, на первый взгляд, нарушения караются очень строго. Также следует всегда иметь при себе свое международное водительское удостоверение.

7. Опаздывают на рейс

Многие неправильно рассчитывают свой график или слишком увлекаются покупками в аэропорту, и в результате пропускают свой рейс. Особо внимательными стоит быть, если вы летите с пересадкой — лучше заранее запланировать на нее больше времени.

8. Теряют личные вещи