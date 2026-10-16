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Сколько нужно иметь денег при въезде в Молдову и Румынию

Личные финансы
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Сколько нужно иметь денег при въезде в Молдову и Румынию
Сколько нужно иметь денег при въезде в Молдову и Румынию
Единых правил для всех стран нет: где-то необходимую сумму определяют за каждый день пребывания, а в других странах устанавливают минимальный порог на всю поездку.
Finance.ua рассказывает в статье, какой суммой нужно располагать при въезде в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову, и как она меняется в зависимости от продолжительности поездки.

Румыния

В Румынии действует двойное правило. Путешественник должен иметь 50 евро на каждый день пребывания, но общая сумма не может быть меньше 500 евро.
Именно поэтому для коротких поездок простой расчет 50 евро умножить на количество дней не работает. Например, если человек едет на три дня, ему нужно подтвердить не 150 евро, а по меньшей мере 500 евро. Для пяти или семидневной поездки также будет действовать минимум 500 евро. На десять дней — 500 евро. А вот для 15-дневной поездки сумма уже составит 750 евро.
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Таким образом, для короткой поездки в Румынию нужен финансовый запасе примерно 25,2 тыс. грн по нынешнему курсу евро.

Молдова

В Молдове базовое требование составляет 30 евро в день пребывания. В то же время, для поездок меньшей продолжительности действует минимальный порог — 300 евро.
Поэтому туристу, едущему на три, пять или семь дней, нужно подтвердить именно 300 евро, а не 90, 150 или 210 евро соответственно.
На десять дней это тоже 300 евро. Если поездка продлится 15 дней, сумма будет составлять 450 евро. В гривнах минимальные 300 евро — это примерно 15,1 тыс. грн.
О других кранах — читайте здесь.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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