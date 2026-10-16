Сколько нужно иметь денег при въезде в Молдову и Румынию

Единых правил для всех стран нет: где-то необходимую сумму определяют за каждый день пребывания, а в других странах устанавливают минимальный порог на всю поездку.
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Finance.ua рассказывает в статье, какой суммой нужно располагать при въезде в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову, и как она меняется в зависимости от продолжительности поездки.
Румыния
В Румынии действует двойное правило. Путешественник должен иметь 50 евро на каждый день пребывания, но общая сумма не может быть меньше 500 евро.
Именно поэтому для коротких поездок простой расчет 50 евро умножить на количество дней не работает. Например, если человек едет на три дня, ему нужно подтвердить не 150 евро, а по меньшей мере 500 евро. Для пяти или семидневной поездки также будет действовать минимум 500 евро. На десять дней — 500 евро. А вот для 15-дневной поездки сумма уже составит 750 евро.