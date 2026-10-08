Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры: что это даст

Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры, что позволит нарастить объемы железнодорожных перевозок в порт Констанца с нынешних шести до десяти пар поездов в сутки.
Об этом сообщило Министерство восстановления по итогам украинско-румынских переговоров в Констанце.
Украина и Румыния договариваются о значительном увеличении пропускной способности логистических маршрутов для украинского экспорта. Стороны зафиксировали договоренность поддерживать ежесуточную передачу шести пар поездов в направлении порта Констанца.
В то же время, для достижения целевого показателя в 10 пар поездов в сутки румынская сторона обязалась ускорить ремонтные работы на своей территории.
Отдельным перспективным направлением сотрудничества стало начало диалога по привлечению мощностей дополнительных румынских портов Галац и Браила для перевалки украинской продукции.
Большое внимание стороны уделили стабильной работе Сулинского канала. Украина рассчитывает на стабильный пропуск не менее 10 судов на вход и 10 на выход ежесуточно. До конца текущей недели Румыния пригласит представителя Администрации морских портов Украины к совместной диспетчеризации судоходства.
Ключевым нововведением для разгрузки экспортного потока станет договоренность о выделении отдельных суток для прохождения по Сулинскому каналу в исключительном режиме, если на выходе будет накапливаться критическое количество судов из украинских портов.