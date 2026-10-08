0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры: что это даст

Казна и Политика
59
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры: что это даст
Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры: что это даст
Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры, что позволит нарастить объемы железнодорожных перевозок в порт Констанца с нынешних шести до десяти пар поездов в сутки.
Об этом сообщило Министерство восстановления по итогам украинско-румынских переговоров в Констанце.
Украина и Румыния договариваются о значительном увеличении пропускной способности логистических маршрутов для украинского экспорта. Стороны зафиксировали договоренность поддерживать ежесуточную передачу шести пар поездов в направлении порта Констанца.
В то же время, для достижения целевого показателя в 10 пар поездов в сутки румынская сторона обязалась ускорить ремонтные работы на своей территории.
Отдельным перспективным направлением сотрудничества стало начало диалога по привлечению мощностей дополнительных румынских портов Галац и Браила для перевалки украинской продукции.
Большое внимание стороны уделили стабильной работе Сулинского канала. Украина рассчитывает на стабильный пропуск не менее 10 судов на вход и 10 на выход ежесуточно. До конца текущей недели Румыния пригласит представителя Администрации морских портов Украины к совместной диспетчеризации судоходства.
Ключевым нововведением для разгрузки экспортного потока станет договоренность о выделении отдельных суток для прохождения по Сулинскому каналу в исключительном режиме, если на выходе будет накапливаться критическое количество судов из украинских портов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems