Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры: что это даст

Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры, что позволит нарастить объемы железнодорожных перевозок в порт Констанца с нынешних шести до десяти пар поездов в сутки.

Об этом сообщило Министерство восстановления по итогам украинско-румынских переговоров в Констанце.

Украина и Румыния договариваются о значительном увеличении пропускной способности логистических маршрутов для украинского экспорта. Стороны зафиксировали договоренность поддерживать ежесуточную передачу шести пар поездов в направлении порта Констанца.

В то же время, для достижения целевого показателя в 10 пар поездов в сутки румынская сторона обязалась ускорить ремонтные работы на своей территории.

Отдельным перспективным направлением сотрудничества стало начало диалога по привлечению мощностей дополнительных румынских портов Галац и Браила для перевалки украинской продукции.

Большое внимание стороны уделили стабильной работе Сулинского канала. Украина рассчитывает на стабильный пропуск не менее 10 судов на вход и 10 на выход ежесуточно. До конца текущей недели Румыния пригласит представителя Администрации морских портов Украины к совместной диспетчеризации судоходства.