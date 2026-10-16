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В Польше хотят увеличить сумму денег, которую иностранцы должны иметь при себе при въезде

Личные финансы
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В Польше хотят увеличить сумму денег, которую иностранцы должны иметь при себе при въезде
В Польше хотят увеличить сумму денег, которую иностранцы должны иметь при себе при въезде
В Польше планируют увеличить минимальную сумму денег, которой должны располагать иностранцы для въезда и пребывания в стране.
Об этом сообщает RMF24.
Министерство внутренних дел и администрации подготовило соответствующий проект постановления, опубликованный на сайте правительственного центра законодательства. Новые требования будут касаться туристов, участников организованных поездок, а также иностранцев, приезжающих в Польшу для обучения или для научной деятельности.

Сколько денег нужно будет для въезда в Польшу

По проекту постановления, иностранец, который планирует находиться в Польше не более четырех дней, должен будет иметь не менее 1000 злотых на покрытие расходов на проживание. В настоящее время минимальная сумма составляет 300 злотых.
Для более продолжительных поездок требования также ужесточат. Вместо нынешних 75 злотых иностранцам нужно будет подтверждать наличие 300 злотых за каждый день пребывания.
Необходимую сумму можно будет подтвердить также в эквиваленте иностранной валюты.

Требования для людей с оплачиваемым пребыванием

Отдельные требования предусмотрены для участников туристических экскурсий, молодежных лагерей и спортивных соревнований.
Финансовые пороги пониже также будут применяться к иностранцам, которые заранее оплатили пребывание, приезжают в лечебно-санаторное учреждение или участвуют в программе сезонной работы во время каникул, если работа не является основной целью их визита.
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Для этой категории минимальная сумма будет составлять 130 злотых в день, но не менее 650 злотых. В настоящее время требования значительно ниже: 20 злотых в день и не менее 100 злотых за весь период.
В министерстве объясняют, что повышение минимальной суммы должно обеспечить иностранцам достаточно средств для покрытия расходов, не учтенных в стоимости заранее оплаченного жилья, питания или других услуг, обеспечивающих пребывание в стране.

Выше порог для студентов и ученых

Изменения также будут касаться иностранцев, которые приезжают в Польшу для получения образования, обучения, прохождения курсов, научных исследований или выполнения исследовательских работ.
Для покрытия расходов за первые два месяца запланированного пребывания они должны будут иметь 2020 злотых. В настоящее время минимальная сумма этой категории составляет 1270 злотых.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, сколько средств нужно иметь во время въезда в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову, и как меняется необходимая сумма в зависимости от продолжительности поездки.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаПутешествияДеньги
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