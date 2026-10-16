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Через несколько месяцев усилят требования для выхода на пенсию — детали

Личные финансы
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Через несколько месяцев усилят требования для выхода на пенсию — детали
Через несколько месяцев усилят требования для выхода на пенсию — детали
В Украине с 1 января 2027 года усилят условия для выхода на пенсию в 60 и 63 года.
Чтобы «вовремя» получить пенсию, в настоящее время достаточно иметь 33 года стажа, то со следующего года «норму» увеличат на 12 месяцев — до 34 лет. Вместе с тем, требование для выхода на пенсию в 63 года увеличат до 24 лет стажа, пишет obozrevatel.com.
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Об этом говорится в ст. 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Решение о поэтапном повышении требований для выхода на пенсию было принято еще в 2017-м. Оно реализуется постепенно, последний этап — в 2028 году. Тогда для выхода на пенсию вовремя потребуется не менее 35 лет стажа.
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Несмотря на усиление норм по стажу и появлению «коридора» с тремя опциями (выход на пенсию в 60, 63 или 65 лет), Украина остается европейской страной с наименьшим пенсионным возрастом. Правда, это «превосходство» полностью нивелируется самой низкой в ​​Европе пенсией.
Если работать почти непрерывно, то пенсию действительно можно получить и в 60. На самом деле теоретически можно заработать даже больше стажа. Если, например, начать работать в 22 года сразу после учебы, то к 60-летию реально успеть заработать 38 лет стажа (при необходимых 35 лет).
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Но здесь много нюансов. Во-первых, в Украине все еще достаточно высокий уровень теневой занятости. Многие украинцы соглашаются на зарплаты в конвертах и ​​теряют и будущую пенсию и возможность защищать свои права. Даже 5 лет работы «в тени» могут привести к фактическому увеличению пенсионного возраста.
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Во-вторых, из-за коронавируса и полномасштабной войны часть украинцев потеряли работу. И это объективное обстоятельство, которое могло ударить даже по тем, кто планировал непрерывно работать.
Плохая новость для украинцев состоит в том, что каждый год количество тех, кто выполнит требования к стажу и сможет вовремя выйти на пенсию, будет сокращаться. Еще в течение двух лет требования будут расти. Сейчас они составляют 33 года, в 2027 будет 34 года, а в 2028 — уже 35 лет стажа.
Те, кто не выполнит этот норматив, смогут выйти на пенсию либо в 63, либо в 65 лет. Для пенсии в 63 необходимо иметь в этом году не менее 23 лет стажа (на 10 лет меньше, чем для пенсии в 60). В течение следующих двух лет это требование будет расти на 12 месяцев ежегодно, пока не достигнет 25 лет.
Раньше мы писали, как работа за границей: как это повлияет на размер пенсии. Страховой стаж, приобретенный за пределами Украины, учитывается только для определения права на пенсию, то есть для достижения требуемого количества лет стажа.
В то же время иностранный стаж не влияет на размер пенсии, если иное не предусмотрено международными договорами с конкретными странами.
Также мы писали, что зарплата в 20 тысяч гривен совсем не означает, что после выхода на пенсию человек будет получать примерно такую ​​же сумму. Размер выплаты зависит не только от заработка, но и страхового стажа и установленной формулы расчета.
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
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