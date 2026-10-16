В III квартале 2026 года 37% украинцев рассматривали возможность приобретения жилья в кредит или рассрочку. В то же время, главными условиями для такого решения остаются стабильный доход, доступные процентные ставки и надежные государственные программы.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость

Планируют ли украинцы покупать жилье в кредит

Интерес к покупке недвижимости с помощью кредита или рассрочки остается стабильным: в III квартале 2026 года такой вариант рассматривают 37% опрошенных по сравнению с 38% годом ранее.

Одним из ключевых инструментов кредитования остается государственная программа «єОселя»: воспользоваться ею планируют 16% респондентов. Еще 8% рассматривают другие кредитные программы, а 13% - приобретение жилья в рассрочку.

В то же время 21% планируют покупать недвижимость без привлечения кредита, 17% пока вовсе не планируют покупку, еще 18% не определились, а 7% выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

Среди вопроса с множественным выбором о главных преимуществах кредита или рассрочки респонденты чаще всего называют возможность быстрее получить жилье — 54%. Для 44% важна возможность воспользоваться льготными государственными программами. Еще по 43% отмечают фиксированные ежемесячные платежи, облегчающие планирование бюджета и возможность зафиксировать платежи в гривне и избежать валютного риска. 37% видят преимущество в постепенной оплате без значительных единовременных затрат, 29% — в потенциально выгодных условиях.

Процентные ставки. 90% потенциальных заемщиков считают приемлемой годовую ставку не выше 5% (из них 45% назвали приемлемой ставку до 2%, еще 45% — в пределах 3−5%).

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Проинформированность о государственной программе «єОселя» остается высокой и продолжает расти. В III квартале 2026 года о ней знали 80% потенциальных покупателей жилья, тогда как в IV квартале 2024 года — 69%. В то же время, фактическое пользование программой пока остается невысоким: ею воспользовались 4% опрошенных.

При этом доля тех, кто еще не пользовался «єОселя», но планирует это сделать, выросла с 36% в 2024 году до 47% в III квартале 2026 года.

В то же время, оценка условий программы постепенно снижается: если в IV квартале 2024 года условиями «єОселя» были удовлетворены 70% пользователей, а в III квартале 2025 года — 52%, то в III квартале 2026 года — 50%.

Что удерживает украинцев от покупки жилья в кредит

Среди тех, кто не рассматривает покупку жилья в кредит или рассрочку, главным барьером остается нежелание брать на себя долговые обязательства — 48%. Еще 45% не хотят платить проценты, 33% сдерживают нестабильная экономическая ситуация и военные риски, 28% считают нынешние условия кредитования слишком невыгодными. Еще 23% хотели бы самостоятельно накопить необходимую сумму, 22% не доверяют банкам или кредитным учреждениям, а 21% отметили, что не имеют стабильного дохода, позволяющего вовремя выплачивать кредит или рассрочку, 8% имеют негативный опыт с кредитами или рассрочкой.

Среди факторов, которые могли бы мотивировать людей рассмотреть кредитование, на первом месте рост дохода или стабильная работа 39%. Почти столько же респондентов назвали более низкую процентную ставку — 38%, а 36% - надежную государственную или социальную программу с гарантиями. По 27% отметили улучшение экономической ситуации в стране и более стабильную ситуацию безопасности, 24% - снижение цен на недвижимость, еще 12% - изменения в личной жизни.

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Если говорить о решающем факторе для покупки жилья в кредит или рассрочку, то на первом месте среди ответов респондентов также финансовая стабильность: 29% назвали рост дохода или стабильную работу. Для 17% ключевой была бы более низкая ставка, для 15% — надежная государственная или социальная программа с гарантиями, 12% назвали улучшение экономической ситуации, а 9% — более стабильную ситуацию безопасности. Еще 7% назвали решающими изменения в личной жизни, а только 5% - снижение цен на недвижимость.

Для сравнения, в III квартале 2025 г. этот фактор называли 19% респондентов. То есть, за год для потенциальных заемщиков важнее стали не столько более низкие цены на жилье, сколько собственная финансовая стабильность, предсказуемый доход и доступные условия кредитования.

Что больше всего удерживает от покупки жилья

Если говорить шире о барьерах для покупки недвижимости, респонденты чаще всего называли войну и связанные с ней риски — 56%, а также высокие цены на недвижимость — 53%. Еще 42% отметили экономическую неопределенность, 35% - недостаточный доход или отсутствие сбережений, 32% - высокие ставки по кредитам.

Также 29% респондентов назвали нестабильность рынка труда и риск потери работы, 21% - отсутствие доступных кредитных программ или сложные условия ипотеки, 18% - то, что аренда дает больше гибкости. Еще 10% отметили, что у них уже есть собственное жилье, поэтому покупка для них пока не актуальна.