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Могут ли отказать военному в «єОселе» из-за СОЧ — объяснения юриста

Кредит&Депозит
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СЗЧ может повлиять на получение ипотеки
СЗЧ может повлиять на получение ипотеки
Военнослужащие, которые ранее самовольно оставили воинскую часть, могут воспользоваться государственной программой ипотечного кредитования «єОселя», если соответствующее уголовное производство уже закрыто. В то же время, банки могут отклонить заявку из-за отсутствия стабильного дохода, если после закрытия дела возобновление на службе затянулось.
Об этом сообщает издание Новости. Live со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна.

Что проверяет банк при рассмотрении заявки на «єОселю»

Государственная программа кредитования «єОселя» остается доступной для защитников, ранее имевших проблемы с самовольным оставлением части. Но это сработает при условии, что соответствующее расследование официально завершено. Наличие закрытого уголовного производства не прописано в правилах программы как запрет на участие.
При проверке клиентов банки ориентируются на данные Единого государственного реестра ветеранов войны и специальные военные базы. При этом базы правоохранительных органов, в частности ЕРДР, не входят в обязательный список источников. Именно поэтому банки не блокируют заявки и не меняют процентную ставку исключительно из-за самого факта нарушения военной дисциплины в прошлом.
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Почему военным могут отказать в ипотеке

Реальным препятствием к получению ипотеки на новое жилье могут стать финансовые последствия СОЧ. Когда военнослужащий оказывается под следствием, его служба формально приостанавливается, что автоматически означает прекращение начисления денежного довольствия. Даже после закрытия дела командование может долго затягивать процесс издания приказа о возобновлении бойца в списках.
В этот период человек остается без официального дохода, что критически влияет на решение финучреждения.
Банки тщательно анализируют следующие данные:
  • текущую платежеспособность;
  • кредитную дисциплину;
  • общая долговая нагрузка.
Отсутствие стабильной заработной платы заставляет банковских работников отказывать в предоставлении займа или существенно уменьшать согласованную сумму ипотеки.

Кредитные ставки для военных

Условия финансирования жестко привязаны к тому, находится ли заемщик на службе в момент подписания ипотечных документов.
Действующие мобилизованные согласно подпункту 1 пункта 3 получают кредит под 3% годовых в первые десять лет. Начиная с 11 года ставка фиксируется на уровне 6%. Если военный официально служит и получает зарплату, закрытое дело на эти условия никак не отразится.
Уволенные ветераны согласно подпункту 5 пункта 3, лица, уже покинувшие армию, подаются на программу со статусом УБД. Для них первые 10 лет действует базовая ставка 7% годовых, а в дальнейшем она растет до 10%.
Банки ежеквартально мониторят статус клиентов, получивших заем под 3%. Если выяснится, что военного уволили из рядов армии, государство перестает компенсировать льготную ставку, и заемщика автоматически переводят на более высокие базовые проценты. Избежать роста процента кредита можно только при возврате к соответствующей льготной категории в течение 30 календарных дней.
По материалам:
Novyny.live
ВоеннослужащийСОЧЄОселя
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