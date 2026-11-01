Дешевые билеты от фейковых перевозчиков: как не встретить мошенников
Как мошенники выманивают деньги за перевозку
- После обращения потенциального клиента мошенники пытаются ускорить оплату. К примеру, уверяют, что осталось лишь несколько свободных мест, бронирование нужно срочно подтвердить или выгодная цена действует ограниченное время.
- Для бронирования просят перевести предоплату или сразу оплатить всю стоимость услуги. Получив деньги, псевдоперевозчик может прекратить общение и удалить объявление.
- Иногда мошенничество продолжается после первого платежа: клиент просят дополнительно оплатить «страхование», «оформление», «бронирование» или другие услуги.
Как распознать мошенников и защитить деньги
- перевозчик настаивает на срочной оплате;
- общение происходит только в мессенджере, а проверить компанию невозможно;
- цена перевозки значительно ниже рыночной;
- после подтверждения заказа появляются неожиданные дополнительные платежи.
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