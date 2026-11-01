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Дешевые билеты от фейковых перевозчиков: как не встретить мошенников

Личные финансы
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Турист возле автобуса
Турист возле автобуса
При поиске перевозчика для поездки по Украине или за границу можно встретить мошенников. Они публикуют объявления о пассажирских и грузовых перевозках, берут предоплату, затем исчезают или требуют дополнительные деньги за несуществующие услуги.
О распространенной схеме и способах защиты от нее предупредила Киберполиция.

Как мошенники выманивают деньги за перевозку

Злоумышленники размещают объявления в социальных сетях, мессенджерах и на специализированных онлайн-платформах.
Чтобы внушить доверие, они могут использовать фотографии реального транспорта, логотипы известных компаний, чужие отзывы и страницы, похожие на официальные.
  • После обращения потенциального клиента мошенники пытаются ускорить оплату. К примеру, уверяют, что осталось лишь несколько свободных мест, бронирование нужно срочно подтвердить или выгодная цена действует ограниченное время.
  • Для бронирования просят перевести предоплату или сразу оплатить всю стоимость услуги. Получив деньги, псевдоперевозчик может прекратить общение и удалить объявление.
  • Иногда мошенничество продолжается после первого платежа: клиент просят дополнительно оплатить «страхование», «оформление», «бронирование» или другие услуги.

Как распознать мошенников и защитить деньги

Киберполиция советует обращать внимание на следующие признаки потенциального мошенничества:
  • перевозчик настаивает на срочной оплате;
  • общение происходит только в мессенджере, а проверить компанию невозможно;
  • цена перевозки значительно ниже рыночной;
  • после подтверждения заказа появляются неожиданные дополнительные платежи.
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Чтобы не потерять деньги, следует проверять информацию о перевозчике и отзывы о нем, не переводить средства только на основании переписки и не переходить по сомнительным ссылкам для бронирования или оплаты.
Также нельзя сообщать посторонним реквизиты банковской карты, CVV-код, одноразовые пароли и коды SMS. Если вас подгоняют с решением, лучше сделать паузу и проверить информацию.
Если вы стали жертвой мошенничества, сообщить об этом можно через специальную форму на сайте Киберполиции.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МошенничествоМошенники
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