Дешевые билеты от фейковых перевозчиков: как не встретить мошенников

При поиске перевозчика для поездки по Украине или за границу можно встретить мошенников. Они публикуют объявления о пассажирских и грузовых перевозках, берут предоплату, затем исчезают или требуют дополнительные деньги за несуществующие услуги.

О распространенной схеме и способах защиты от нее предупредила Киберполиция.

Как мошенники выманивают деньги за перевозку

Злоумышленники размещают объявления в социальных сетях, мессенджерах и на специализированных онлайн-платформах.

Чтобы внушить доверие, они могут использовать фотографии реального транспорта, логотипы известных компаний, чужие отзывы и страницы, похожие на официальные.

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После обращения потенциального клиента мошенники пытаются ускорить оплату. К примеру, уверяют, что осталось лишь несколько свободных мест, бронирование нужно срочно подтвердить или выгодная цена действует ограниченное время.

Для бронирования просят перевести предоплату или сразу оплатить всю стоимость услуги. Получив деньги, псевдоперевозчик может прекратить общение и удалить объявление.

Иногда мошенничество продолжается после первого платежа: клиент просят дополнительно оплатить «страхование», «оформление», «бронирование» или другие услуги.

Как распознать мошенников и защитить деньги

Киберполиция советует обращать внимание на следующие признаки потенциального мошенничества:

перевозчик настаивает на срочной оплате;

общение происходит только в мессенджере, а проверить компанию невозможно;

цена перевозки значительно ниже рыночной;

после подтверждения заказа появляются неожиданные дополнительные платежи.

Чтобы не потерять деньги, следует проверять информацию о перевозчике и отзывы о нем, не переводить средства только на основании переписки и не переходить по сомнительным ссылкам для бронирования или оплаты.

Также нельзя сообщать посторонним реквизиты банковской карты, CVV-код, одноразовые пароли и коды SMS. Если вас подгоняют с решением, лучше сделать паузу и проверить информацию.