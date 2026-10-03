Рекрутер или мошенник: как проверить, кто предлагает вам работу
Как проверить рекрутера
- новый или пустой аккаунт,
- отсутствие профессиональной информации,
- странный никнейм,
- фотография со стока или сгенерированная ИИ.
Что будет, если не проверить рекрутера
- Вредоносные файлы. «Рекрутер» отправляет тестовое задание, договор или другой документ, после открытия которого на устройство может попасть вредоносное программное обеспечение, способное похитить данные или предоставить посторонним доступ к устройству.
- Фишинговые сайты. Кандидат может попросить перейти по ссылке и «авторизироваться» или «подтвердить профиль». Если ввести на этом сайте пароль, данные карты или другую конфиденциальную информацию, ее получат злоумышленники.
- Коды из SMS. При оформлении на работу могут попросить назвать код для подтверждения лица, регистрации или получения выплаты. Такие коды нельзя сообщать посторонним, ведь его использование позволяет подтвердить вход, операцию или другое действие от вашего имени.
- Предоплата. Мошенники могут потребовать деньги за обучение, оформление документов, страховку или доступ к вакансии, после чего прекратить общение.
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