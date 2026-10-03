Рекрутер или мошенник: как проверить, кто предлагает вам работу

Фейковый рекрутер: как понять, что вам пишет мошенник, Фото: magnific

Рекрутеры могут связываться с кандидатами в мессенджерах, однако этим пользуются и мошенники. Они представляются работниками известных компаний, предлагают фальшивые вакансии и пытаются получить персональные или банковские данные.

Как проверить, кто действительно вам предлагает работу, рассказали Work.ua специалисты Департамента киберполиции.

Как проверить рекрутера

Даже если собеседник знает ваше имя, место и навыки, это не гарантирует, что перед вами настоящий рекрутер.

Такую информацию злоумышленники могут взять из резюме, размещенного на сайтах поиска работы.

Прежде всего следует проверить профиль собеседника. Насторожить должны:

новый или пустой аккаунт,

отсутствие профессиональной информации,

странный никнейм,

фотография со стока или сгенерированная ИИ.

В то же время мошенники могут скопировать профиль настоящего рекрутера, поэтому проверки аккаунта недостаточно.

Если человек представляется работником известной компании, нужно самостоятельно найти его официальный сайт и проверить вакансию и сотрудника.

Специалисты отмечают, что не стоит использовать для этого ссылки или контакты, которые прислал сам собеседник.

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При необходимости можно напрямую обратиться в компанию и уточнить, действительно ли этот человек проводит отбор на вакансию.

Если работодатель не подтвердит личность рекрутера или саму вакансию, лучше прекратить общение. Не следует передавать документы или другие персональные данные, открывать полученные файлы или переходить по ссылкам.

Что будет, если не проверить рекрутера

Опасность заключается не только в том, что предложенная работа окажется ложной. Под видом рекрутера злоумышленники могут пытаться получить доступ к устройствам, аккаунтам или деньгам.

Самые распространенные сценарии:

Вредоносные файлы. «Рекрутер» отправляет тестовое задание, договор или другой документ, после открытия которого на устройство может попасть вредоносное программное обеспечение, способное похитить данные или предоставить посторонним доступ к устройству. Фишинговые сайты. Кандидат может попросить перейти по ссылке и «авторизироваться» или «подтвердить профиль». Если ввести на этом сайте пароль, данные карты или другую конфиденциальную информацию, ее получат злоумышленники. Коды из SMS. При оформлении на работу могут попросить назвать код для подтверждения лица, регистрации или получения выплаты. Такие коды нельзя сообщать посторонним, ведь его использование позволяет подтвердить вход, операцию или другое действие от вашего имени. Предоплата. Мошенники могут потребовать деньги за обучение, оформление документов, страховку или доступ к вакансии, после чего прекратить общение.

До этого Finance.ua отмечал , что злоумышленники могут размещать в социальных сетях и мессенджерах объявления о «простой работе» или «легкой подработке», для которого не нужен опыт или специальные навыки. Так злоумышленники вербуют так называемых «денежных мулов», или дропов.