0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам должны вернуть почти 93 млн грн за неправильное начисление коммуналки

211
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Коммунальные платежи
Коммунальные платежи
Около девяти из десяти проверок в сфере жилищно-коммунальных услуг выявили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании. По их результатам поставщики услуг обязаны перечислить платежи и вернуть потребителям 92,67 млн ​​грн.
Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Что показали проверки

С начала года специалисты службы провели 140 внеплановых проверок. Они выясняли, правильно ли предприятия формируют, устанавливают и применяют тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Нарушения выявили в 88,6% случаев. Из-за неправильного формирования, установления или применения цен предприятия должны произвести перерасчеты потребителям.
По результатам проверок нарушителям выдали предписания, применили административно-хозяйственные санкции, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.
По состоянию на конец августа потребителям перечислили и фактически вернули 636,8 тыс. грн. Выполнение других решений продолжается.
«Если у потребителя возникают сомнения относительно обоснованности роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, он может обратиться в Госпродпотребслужбу с обращением о нарушении его прав и законных интересов. При наличии оснований наши специалисты проведут проверку», — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Что делать, если оплаченные коммунальные услуги предоставляются некачественно

До этого Finance.ua отмечал, что потребитель имеет право требовать должного качества оплаченных коммунальных услуг.
Если в доме нет отопления, возникают перебои с водоснабжением, температура горячей воды не соответствует норме или другие нарушения, их нужно зафиксировать с помощью акта-претензии.
Акт-претензии — это документ, который составляет потребитель, если коммунальную услугу не предоставляют, предоставляют с перерывами или ненадлежащего качества. Документ является основанием для пересчета суммы оплаты за услуги или досудебного урегулирования спора.
По материалам:
Діло
Коммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems