Украинцам должны вернуть почти 93 млн грн за неправильное начисление коммуналки

Около девяти из десяти проверок в сфере жилищно-коммунальных услуг выявили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании. По их результатам поставщики услуг обязаны перечислить платежи и вернуть потребителям 92,67 млн ​​грн.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Что показали проверки

С начала года специалисты службы провели 140 внеплановых проверок. Они выясняли, правильно ли предприятия формируют, устанавливают и применяют тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Нарушения выявили в 88,6% случаев. Из-за неправильного формирования, установления или применения цен предприятия должны произвести перерасчеты потребителям.

По результатам проверок нарушителям выдали предписания, применили административно-хозяйственные санкции, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

По состоянию на конец августа потребителям перечислили и фактически вернули 636,8 тыс. грн. Выполнение других решений продолжается.

«Если у потребителя возникают сомнения относительно обоснованности роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, он может обратиться в Госпродпотребслужбу с обращением о нарушении его прав и законных интересов. При наличии оснований наши специалисты проведут проверку», — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Что делать, если оплаченные коммунальные услуги предоставляются некачественно

До этого Finance.ua отмечал , что потребитель имеет право требовать должного качества оплаченных коммунальных услуг.

Если в доме нет отопления, возникают перебои с водоснабжением, температура горячей воды не соответствует норме или другие нарушения, их нужно зафиксировать с помощью акта-претензии.