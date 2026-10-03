Совместный инвестиционный фонд США и Украины заключил первое соглашение в сфере полезных ископаемых. Также фонд согласовал еще четыре новых проекта, в том числе для поддержки украинской энергетики.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на одного из высокопоставленных представителей фонда США.

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Речь идет о фонде, созданном в рамках соглашения о полезных ископаемых, которое США и Украина подписали в апреле 2025 года. Он работает в пяти стратегических областях — от добычи ископаемых и обороны до энергетики и инфраструктуры.

Как заявил руководитель инвестиционного подразделения Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) Конор Коулман, общая стоимость проектов фонда составляет около $70 млн.

На что направят первые инвестиции

Первое соглашение предусматривает около $30 млн инвестиций в общую инвестиционную платформу с BGV Group, основанной совладельцем сети супермаркетов «АТБ» Геннадием Буткевичем.

На первом этапе платформа будет сосредоточена на ранних стадиях горнодобывающих проектов в Украине. Речь идет о месторождениях редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония.

Еще два проекта касаются энергетики и должны помочь Украине подготовиться к зиме на фоне атак на критическую инфраструктуру.

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Один из них дополнит почти $100 млн, которые DFC согласилась предоставить крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК.

Средства будут направлены на новую систему накопления энергии, которая будет обеспечивать резервное электроснабжение примерно 600 тысяч украинских домохозяйств в течение до двух часов.

Также фонд инвестирует в платформу комбинированного производства тепла и электроэнергии. Она должна помочь создавать энергетические хабы для восстановления поврежденного электро- и теплоснабжения.