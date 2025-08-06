Украина и США запустят добычу полезных ископаемых в течение 18 месяцев — Finance.ua

Украина и США запустят добычу полезных ископаемых в течение 18 месяцев Сегодня 11:21

Украина и США запустят добычу полезных ископаемых в течение 18 месяцев

Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, что за следующие полтора года Украина и США хотят запустить три проекта по добыче полезных ископаемых в рамках соглашения о недрах.

Об этом она сообщила в соцсетях.

Свириденко заявила, что у нее был телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, во время которого обсудили запуск Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

По ее словам, сейчас задача — запустить первые три проекта в течение 18 месяцев.

«Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь», — заявила Свириденко.

Кроме того, речь шла о продолжении и усилении сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах. Также подняли вопросы усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Справка Finance.ua:

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых;

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. А 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения;

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых;

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики;

как отмечали в Минэкономики, инвестиционный фонд восстановления Украины будет иметь сбалансированную систему управления с равным представительством украинской и американской сторон; критические решения будут приниматься только единогласно.

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