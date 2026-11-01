825 штрафов: водитель установил рекорд по количеству нарушений ПДД в 2026 году

Больше всего нарушителей в возрасте от 41 до 50 лет

В 2026 году в отношении 50 водителей, которые чаще всего не платят своевременно штрафы за нарушение ПДД, открыли 6 235 исполнительных производств. Почти 77% из них остаются активными. Самый большой должник за этот год накопил 825 производств, а за все время почти 1,5 тыс.

Об этом сообщает Опендатабот.

Пятеро водителей имеют более 2 тыс. исполнительных производств

Почти треть всех производств в этом топе приходится только на пять человек — 2034 дела.

Абсолютный рекорд в этом году — 825 производств по одному человеку. 98% из них до сих пор активны. Второй должник в топе имеет 383 производства, из которых активными остаются 95%. Еще по 280 производств приходится на третьего и четвертого должников с 96% и 100% активными соответственно.

В общей сложности 58% топа должников обладают активными всеми производствами, открытыми по отношению к ним в этом году. В то же время четыре человека добросовестно оплатили свои нарушения и уже не имеют никакого активного производства среди открытых в 2026 году. Еще у одного должника из 225 производств активными остаются только 4.

Кто чаще всего не оплачивает штрафы за нарушение ПДД

Средний возраст массовых должников со штрафов за нарушение ПДД в топе этого года — 41 год. Самому младшему — 22 года, самому старшему — 63.

Больше всего нарушителей в возрасте от 41 до 50 лет — 17 водителей, на которых приходится 2526 производств. Еще 16 человек в возрасте от 31 до 40 лет имеют вместе 1794 производства.

В общей сложности 395 780 штрафов за нарушение ПДД добавилось в реестр по состоянию на октябрь.

Сколько штрафов накопили самые большие должники за все годы

В то же время 50 крупнейших нарушителей, с активными производствами за все предыдущие годы, накопили 21 443 штрафа — в среднем по 429 на человека.

1 482 штрафа имеет рекордсмен общего топа — это тот самый водитель, который получил больше всего штрафов в этом году. Следующие должники накопили по 1366, 1057, 856 и 808 штрафов соответственно.

В общей сложности 2 029 240 производств за штрафы ПДД начисляется по состоянию на октябрь в Едином реестре должников.

В Опендатаботе уточнили, что рейтинги 50 самых крупных должников по количеству штрафов, открытых в 2026 году, и по общему количеству накопленных штрафов отличаются.