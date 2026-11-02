Как не стать жертвой интернет-мошенников во время распродаж

В период крупных распродаж растет риск стать жертвой интернет-мошенников. Более 90% украинцев лично сталкивались со злоумышленниками или слышали о подобных случаях от знакомых.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

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Как проверить интернет-магазин перед покупкой

Прежде чем оформлять заказ, следует убедиться, что продавец настоящий, а сайт не создан для выманивания денег или персональных данных.

Следует обратить внимание на несколько признаков.

1. Оцените сайт и странички магазина в соцсетях. Проверьте качество оформления, грамотность текстов, наличие контактной информации, а также правила возврата и обмена товаров. Грамматические ошибки, отсутствие условий возврата средств и неряшливый вид сайта могут свидетельствовать о том, что страница создана мошенниками.

2. Проверьте домен. Адрес безопасного сайта должен начинаться с https:// (где буква «s» указывает на защищенный протокол соединения). Кроме того, внимательно вчитывайтесь в название сайта: мошенники часто создают клоны известных магазинов, изменяя или добавляя только одну-две буквы в адресе.

3. Обратите внимание на коммуникацию в мессенджере. Если вы общаетесь с магазином в чате, убедитесь, что это официальный аккаунт — перейдите в профиль, просмотрите контактную информацию, дополнительные ссылки и т. д.

4. Изучайте фидбеки и оценки от других людей. Ищите отзывы не только на сайте продавца или в закрепленных Stories в Instagram, но и на сторонних ресурсах. К примеру, это могут быть Google Maps или маркетплейсы. Однотипные, исключительно положительные комментарии без конкретики, могут быть фальшивыми. В то же время, отсутствие рейтингов или низкие оценки — повод отказаться от покупки.

Как безопасно оплачивать покупки и защитить персональные данные

Даже если магазин выглядит надежным, при оплате следует соблюдать дополнительные правила безопасности.

1. По возможности выбирайте наложенный платеж. Наложенный платеж позволяет оплатить заказы после получения и осмотра посылки. Если продавец требует предоплату, следует убедиться, что она осуществляется через защищенные платежные сервисы, например WayForPay, LiqPay или Portmone. Не переводите деньги на частные карты неизвестных лиц.

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2. Не переходите по подозрительным ссылкам. Сообщения с просьбами «подтвердить доставку», «оформить возврат» или «оплатить заказ» могут быть фишинговыми. С помощью таких ссылок мошенники пытаются получить доступ к личным и банковским данным.

3. Не разглашайте конфиденциальную информацию. Настоящий продавец не должен требовать PIN-код, CVV-код банковской карты, одноразовые пароли из SMS или данные для входа в личный кабинет. Не передавайте эту информацию в чатах и ​​не вводите ее на подозрительных сайтах.

Слишком большие скидки должны насторожить

В Черную пятницу магазины действительно предлагают значительные скидки, однако слишком низкая цена может быть признаком мошенничества или продажи поддельного товара.