Вы уехали за границу, купили местную SIM-карту и прекратили пользоваться украинским. Но старый номер мог остаться ключом к вашему банку. Именно через него мошенники могут попытаться оформить кредит на ваше имя.

Как работает схема и что делать, если долг уже появился, рассказывает Finance.ua.

Как номер без владельца становится ключом к чужим деньгам

Для многих украинцев мобильный номер не является просто номером. Через него приходят коды из банка, к нему привязаны почта, мессенджеры и государственные сервисы.

«Проблема в том, что номер может исчезнуть из вашей жизни, но остаться ключом к вашим банковским счетам и другим цифровым сервисам», — объясняет нам CEO адвокатского объединения «Axios Partners» Денис Нагорнюк.

По его словам, люди меняют номера так же легко, как смартфоны. Переехали, купили местную SIM-карту, перестали пополнять украинскую, а через несколько месяцев забыли о ней. Если оператор выключит неактивный номер и впоследствии отдаст другому абоненту, новый владелец сможет получать сообщения, касающиеся предыдущего.

Управляющий партнер АБ «Щенникова и партнеры» Анна Щенникова объясняет, что время здесь работает против владельца.

«Если человек перестал пользоваться номером, это не значит, что он навсегда останется за ним», — отмечает она.

Что именно может сделать мошенник с чужим номером

Нагорнюк описывает ситуацию так: украинец несколько лет живет за границей и не пользуется старой SIM-картой. Однако этот номер до сих пор записан в банке как финансовый, привязанный к почте или необходим для восстановления паролей. После повторного выделения номера мошенник может попытаться восстановить доступ к банковскому аккаунту.

Если проверки удастся пройти, в следующих целях становятся другие сервисы и онлайн-кредит на имя потерпевшего.

В то же время юристы предостерегают от паники. Щенникова отмечает, что сам факт получения номера еще не дает автоматического доступа к банковским счетам или к «Дії». Всё зависит от дополнительных механизмов защиты.

Посторонний контроль над номером сам по себе не открывает доступ к государственным электронным сервисам и банковским счетам. Но если номер остается привязанным к банковскому приложению, почте или другим аккаунтам, последствия могут быть серьезными — и правовые, и имущественные.

SIM-swap: когда номер забирают у живого владельца

Есть и другой сценарий. Нагорнюк называет его SIM-swap: злоумышленник незаконно перевыпускает SIM-карту или иным способом перехватывает номер, до сих пор принадлежащий потерпевшему.

Адвокат Геннадий Капралов уточняет: «В обоих случаях мошенники рассчитывают на одноразовые коды из SMS».

Нужно обращать внимание и на SIM-swap

Перехват номера, по его мнению, создает для мошенников новую возможность получения доступа к банковским сервисам и процедурам восстановления доступа к учетным записям.

Впрочем, юристы советуют не паниковать из-за внезапного исчезновения сети. По словам Капралова, сама по себе потеря связи не доказывает, что номер украли. Но если технический сбой не подтверждается, обратиться к оператору и банкам нужно в тот же день. Также следует просмотреть историю операций и активные сеансы входа.

Первые часы: что делать, если номер уже потерян

Капралов назвал пошаговую схему действий.

Для начала нужно позвонить оператору. Следует сообщить о незаконном завладении номером и потребовать его заблокировать. Также следует попросить проверить, не было ли перевыпуска SIM-карты или активации eSIM.

Одновременно следует обратиться во все банки, к которым привязан номер. Адвокат советует потребовать блокировки карт и дистанционного доступа, а также подать письменное заявление о возможных несанкционированных операциях. Подтверждение с датой и временем подачи следует сохранить.

Далее, по словам Капралова, нужно сменить финансовый номер в каждом банке. Сделать это можно в отделении или через видеоидентификацию, если такую ​​банк предлагает. В банке следует проверить список устройств, активные сеансы и платежные инструменты, включая Apple Pay и Google Pay.

Есть и запрет. Пока номер не вернули, нельзя пользоваться функцией «Забыли пароль» в банковском приложении или на сайте банка. Код восстановления придет тому, у кого этот номер.

Как напоминает адвокат, закон на стороне клиента. «Согласно Закону „О платежных услугах“, банк должен немедленно вернуть деньги за операцию, на которую владелец не давал согласия, и уплатить пеню в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки», — говорит Капралов.

«Дія», BankID и электронная подпись: что проверить

Если есть основания полагать, что мошенник мог добраться до «Дії», Капралов советует пересмотреть список подключенных устройств и удалить неизвестные через другое, проверенное устройство. Затем необходимо завершить активные сеансы и написать в официальную службу поддержки приложения.

Особого внимания требует «Дія.Підпис». В случае подозрения его следует немедленно деактивировать в соответствующем разделе приложения.

С BankID НБУ другая логика. Это система, которая передает данные от банка к сервису, который проверяет личность. Поэтому, по словам Капралова, использование BankID или получение SMS-кода еще не означает взлома «Дії».

Использование BankID или получение SMS-кода еще не означает взлома «Дії»

Обстоятельства каждого случая устанавливаются отдельно. Если есть подозрение на взлом банковского аккаунта, нужно сменить пароль, проверить историю операций и в письменном виде попросить банк выяснить, не подтверждали ли идентификацию без вашего согласия.

Кредит на ваше имя: что писать кредитору

Нагорнюк советует действовать сразу в нескольких направлениях. «Здесь главное не паниковать и не откладывать действия», — говорит он.

Для начала нужно защитить номер и счета. Затем письменно обжаловать Затем письменно обжаловать кредит в банке или выдавшей его финансовой компании. В обращении следует написать, что вы кредит не оформляли и попросить провести проверку.

Нагорнюк также советует требовать информацию о том, как идентифицировали заемщика, когда оформили договор и какие контактные данные использовали.

Он добавляет, что претензию следует подать в день обнаружения кредита, выбрав способ, подтверждающий дату получения. В ней, по его словам, нужно:

заявить, что договор вы не заключали и деньги не получали;

требовать заверенные копии договора, заявки на кредит и документы, по которым идентифицировали личность;

спросить, на какой номер посылали одноразовый код, когда именно, с какого IP-адреса и с какого устройства;

просить приостановить начисление процентов и штрафов, не передавать долг коллекторам и не сообщать о просрочке в бюро кредитных историй до завершения проверки;

установить срок для письменного ответа.

«Реквизиты получателя денег могут быть банковской тайной. Если кредитор их не раскроет, нужно добиваться этого через следователя или суд», — сказал Капралов.

Адвокат предостерегает от одной типичной ошибки.

«В переписке и телефонных разговорах не признавайте долг, не проводите частичных платежей и не давайте согласия на реструктуризацию», — отмечает он.

По словам юриста, согласно статье 264 Гражданского кодекса, такие действия могут считать признанием долга, и срок исковой давности начнет отсчет заново.

Когда требуется заявление в полицию

По словам Капралова, оформление кредита на другое лицо с его данными содержит признаки мошенничества по статье 190 Уголовного кодекса. В зависимости от обстоятельств могут быть применены и статьи 200 и 361. Окончательно квалификацию определяет следствие.

Заявление можно подать тремя способами:

по электронной форме на ticket.cyberpolice.gov.ua;

на горячую линию киберполиции 0 800 505 170;

по номеру 102 или в территориальное подразделение Национальной полиции.

Нагорнюк подчеркивает, что для этого не нужно ехать в Украину (при условии, что человек находится за границей) или прийти в отделение. Достаточно воспользоваться онлайн-формой Киберполиции. К заявлению следует приложить сообщение о кредите, переписку с банком, сведения о потере номера и другие доказательства.

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Обратиться можно и в письменном виде: в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по адресу ул. Бориспольская, 19, Киев, 02099 или на почту callcenter@cyberpolice.gov.ua

Капралов напоминает, что следователь должен внести сведения в ЕРДР не позднее чем через 24 часа после заявления. Заявитель вправе потребовать выписку с номером производства. Если этого не сделали, бездействие можно обжаловать к следственному судье в течение десяти дней. Выдержку из ЕРДР, по словам адвоката, следует сразу предоставить кредитору, бюро кредитных историй и банку.

Когда нужно проверять кредитную историю

Нагорнюк советует проверить кредитную историю и выяснить, нет ли других неизвестных кредитов или запросов на ее пересмотр. По его словам, в «Дії» есть уведомления о проверке и изменении кредитной истории. Они помогут быстрее заметить подозрительную активность, но другие меры защиты не заменят.

Адвокат советует особое внимание уделить кредитной истории

Щенникова советует рассмотреть статус Стоп-кредит в бюро кредитных историй, если такая услуга доступна. Крупнейшим в Украине она называет Украинское бюро кредитных историй (УБКИ), где доступна такая функция.

Если кредитор не реагирует, Капралов советует писать жалобу НБУ, если кредит выдал банк или небанковское финансовое учреждение под наблюдением регулятора. Национальный банк может проверить, как учреждение идентифицировало клиента. Но гражданско-правовые споры он не решает, это делает суд. К жалобе нужно приложить претензию, ответ кредитора и выписку из ЕРДР.

Отдельно адвокат советует подать в бюро кредитных историй заявление о проверке и исправлении данных. По его словам, бюро должно обратиться к кредитору. Если недостоверность подтвердится, запись будет исправлена ​​или удалена.

Нужно ли платить за кредит, которого вы не брали

Нагорнюк говорит, что это один из важнейших юридических вопросов. Сама запись о кредите в реестре не доказывает, что человек взял на себя обязательство. Однако, как отмечает, не стоит рассчитывать, что кредит автоматически аннулируют только после заявления в полицию.

Следует установить обстоятельства оформления, проверить идентификацию клиента, собрать доказательства и официально обжаловать требования. Если финансовое учреждение не отступает, следует привлечь адвоката.

В суде истец может просить признать договор недействительным из статей 203 и 215 Гражданского процессуального кодекса.

«Также можно потребовать признать его незаключенным, если человек вообще не проявлял волеизъявления. Еще один вариант — признать, что у кредитора нет права требования, и обязать его исключить запись о долге из кредитной истории», — добавляет юрист Капралов.

Доказать, что договор подписал должным образом идентифицированный человек и что деньги получил именно он, по его словам, обычно должен кредитор. Но и истцу нужно подготовиться. Адвокат советует просить суд истребовать доказательства у кредитора, банка-получателя и оператора.

Срок исковой давности, как напоминает Капралов, составляет три года.

«Не стоит медлить с подачей иска: пропуск срока является основанием для отказа в иске, если об этом заявит другая сторона», — предупреждает он. Адвокат также советует оценить, можно ли требовать возмещения оператора, если номер перевыпустили с нарушением процедуры идентификации.

Какие доказательства хранить

Капралов советует хранить всё:

уведомления от оператора, банка и кредитора;

скриншоты подозрительных извещений и выписки со счетов;

копии заявлений и подтверждение времени их подачи;

данные оператора о датах блокировки, перевыпуска SIM или eSIM и передачи номера другому человеку;

выписку из ЕРДР.

Если номер потеряли за границей, адвокат советует сохранить и документы о местонахождении. Однако он предостерегает, что они не всегда доказывают, кто пользовался телефоном или проходил электронную идентификацию.

Как не попасть в ловушку со старым номером

«Моя рекомендация проста: не отказывайтесь от номера, пока не отвяжете его от всех важных сервисов», — говорит Нагорнюк.

Щенникова советует начать с проверки: вспомнить все номера, которыми пользовались раньше. Особенно те, что были привязаны к банковским картам, «Дії», почте или социальным сетям. Финансовый номер нужно сменить во всех банках, даже тех, услугами которых давно не пользуетесь. Там, где возможно, юрист советует включить двухфакторную аутентификацию через приложение, а не только через SMS.

Как не попасть в ловушку со старым номером

Это могут быть:

банковские счета, карты и кредитные лимиты;

электронная почта;

BankID и «Дія»;

мессенджеры;

аккаунты Apple ID и Google;

маркетплейсы и другие сервисы, через которые можно восстановить доступ к важным аккаунтам.

«Номер нужно сменить в каждом сервисе в отдельности и получить подтверждение: сообщение, письмо или новый номер в личном кабинете. Только после этого можно прекращать пользоваться старым», — добавляет Щенникова.

Также важно пройти идентификацию у оператора и узнать о дополнительной защите от перевыпуска SIM или eSIM. Привязка номера к паспортным данным или переход на контракт усложняет перевыпуск для посторонних.

Кроме того, следует уточнить у оператора, можно ли привязать номер к договору с идентификацией абонента и отключить дистанционный перевыпуск SIM-карты. Тем, кто долго живет за границей, Капралов советует время от времени проверять, действует ли украинская SIM-карта. Единого срока неактивности для всех операторов нет, поэтому условия нужно уточнять у самого оператора.