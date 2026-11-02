Сколько стоит оформить єОселю: первый взнос и дополнительные расходы

Сумма, которую нужно накопить для покупки квартиры по программе єОселя, существенно отличается в зависимости от города. Самый большой средний первый взнос за самое дешевое жилье на первичном рынке требуется во Львове — 904 тыс. грн. Самая маленькая сумма среди исследованных городов в Запорожье, где достаточно 174 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют расчеты ЛУН совместно с Национальным банком Украины.

Однако кроме первого взноса покупателю нужно предусмотреть средства на оформление ипотеки: банковскую комиссию, оценку недвижимости, услуги нотариуса, страхование и другие платежи.

Сколько нужно на первый взнос в разных городах

По данным ЛУН и НБУ, в Киеве средний первый взнос за самую дешевую квартиру на первичном рынке составляет 750 тыс. грн. В других городах суммы распределились так:

Ужгород — 697 тыс. грн;

Винница — 660 тыс. грн;

Ровно — 545 тыс. грн;

Черновцы — 489 тыс. грн;

Тернополь — 476 тыс. грн;

Одесса — 449 тыс. грн;

Житомир — 428 тыс. грн;

Кропивницкий — 406 тыс. грн;

Днепр — 399 тыс. грн;

Ивано-Франковск — 395 тыс. грн;

Луцк — 383 тыс. грн;

Полтава — 365 тыс. грн;

Хмельницкий — 363 тыс. грн;

Черкассы — 352 тыс. грн;

Чернигов — 315 тыс. грн;

Суммы — 234 тыс. грн;

Харьков — 230 тыс. грн;

Николаев — 185 тыс. грн;

Запорожье — 174 тыс. грн.

Разница между наибольшим и наименьшим показателями превышает пять раз.

Какие расходы нужно учесть дополнительно

Аналитики приводят пример покупки квартиры стоимостью 2,5 млн грн с первым взносом 20%. Покупатель платит 500 тыс. грн собственных средств, а сумма ипотеки составляет 2 млн грн.

По приведенным в расчете тарифам дополнительные расходы будут следующими:

комиссия за предоставление кредита — 1% от суммы ипотеки, то есть 20 тыс. грн;

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование — 1% от стоимости недвижимости, то есть 25 тыс. грн, если покупатель не имеет права на освобождение;

оценка недвижимости — ориентировочно 3−5 тыс. грн в зависимости от банка;

услуги нотариуса — ориентировочно 12−15 тыс. грн в зависимости от банка;

госпошлина при покупке жилья на вторичном рынке — в предоставленном расчете предусмотрено 1% от стоимости недвижимости, то есть 25 тыс. грн. Применение этого платежа и его распределение между сторонами следует уточнить для конкретной сделки;

страхование имущества — по тарифу 0,25% от стоимости квартиры это 6 250 грн ежегодно.

Конкретные тарифы на оформление кредита зависят от банка. Страхование недвижимости нужно оплачивать каждый год в течение срока кредитования.

Покупатели, приобретающие жилье впервые, могут быть освобождены от пенсионного сбора при документальном подтверждении соответствующего права. Для квартиры за 2,5 млн грн это уменьшает расходы на 25 тыс. грн.

Сколько средств понадобится в общем

В приведенном примере первый взнос, банковская комиссия, оценка, услуги нотариуса и страхование за первый год вместе составят 541 250−546 250 грн.

Если необходимо уплатить пенсионный сбор, сумма вырастет до 566 250−571 250 грн. Если при покупке на вторичном рынке покупатель дополнительно уплачивает и предусмотренную в расчете госпошлину — до 591 250−596 250 грн.

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Итак, для квартиры за 2,5 млн грн, помимо первого взноса в 500 тыс. грн, по приведенным условиям может потребоваться еще приблизительно 41−96 тыс. грн. Окончательная сумма будет зависеть от тарифов банка, условий сделки и права покупателя на освобождение от отдельных платежей.