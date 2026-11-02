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НБУ запретил отдельным банкам инвестировать в депозитные сертификаты

Кредит&Депозит
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Ограничения для трех категорий банков
Ограничения для трех категорий банков
Национальный банк Украины обновил правила доступа банков к операциям с депозитными сертификатами НБУ (ДС НБУ). Ограничения касаются финучреждений, владельцы существенного участия (ВСУ) которых находятся под санкциями, а также банков, к акционерам которых регулятор выдвинул требование отчуждить принадлежащие им существенные доли.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Таким банкам запрещено размещать депозитные сертификаты на тендерах Национального банка и покупать их у других банков на межбанковском рынке.

Какие банки не смогут проводить операции с депозитными сертификатами

Банки с подсанкционными владельцами существенного участия
Возобновление доступа таких банков ко всем/отдельным операциям из ДС НБУ возможно на основании соответствующего решения Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка Украины, которое принимается с учетом их влияния на стабильность банковской системы.
Банкам с подсанкционными ВСУ, относительно которых НБУ принял решение о временном запрете использовать право голоса и о назначении доверенного лица, которому передано право голоса по соответствующим акциям
Восстановление доступа ко всем/отдельным операциям из ДС НБУ для таких банков возможно на основании соответствующего решения Комитета по надзору, которое принимается с учетом их влияния на стабильность банковской системы и/или с целью обеспечения защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка.
Банки, владельцам существенного участия в которых НБУ потребовал отчуждать акции
Возобновление доступа таких банков ко всем/отдельным операциям с ДС НБУ возможно после выполнения ими требования об отчуждении ВСУ акций банка и формировании новой согласованной Национальным банком Украины структуры собственности.
По материалам:
Finance.ua
НБУДепозитыБанки Украины
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