НБУ запретил отдельным банкам инвестировать в депозитные сертификаты

Национальный банк Украины обновил правила доступа банков к операциям с депозитными сертификатами НБУ (ДС НБУ). Ограничения касаются финучреждений, владельцы существенного участия (ВСУ) которых находятся под санкциями, а также банков, к акционерам которых регулятор выдвинул требование отчуждить принадлежащие им существенные доли.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Таким банкам запрещено размещать депозитные сертификаты на тендерах Национального банка и покупать их у других банков на межбанковском рынке.

Какие банки не смогут проводить операции с депозитными сертификатами

Банки с подсанкционными владельцами существенного участия

Возобновление доступа таких банков ко всем/отдельным операциям из ДС НБУ возможно на основании соответствующего решения Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка Украины, которое принимается с учетом их влияния на стабильность банковской системы.

Банкам с подсанкционными ВСУ, относительно которых НБУ принял решение о временном запрете использовать право голоса и о назначении доверенного лица, которому передано право голоса по соответствующим акциям

Восстановление доступа ко всем/отдельным операциям из ДС НБУ для таких банков возможно на основании соответствующего решения Комитета по надзору, которое принимается с учетом их влияния на стабильность банковской системы и/или с целью обеспечения защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка.

Банки, владельцам существенного участия в которых НБУ потребовал отчуждать акции