Где в Украине чаще всего покупают жилье в кредит

В августе на первичном рынке недвижимости банки предоставили 393 кредита на сумму 839 млн грн

В августе украинские банки выдали 722 ипотечных кредита на общую сумму 1,5 млрд грн. Больше всего кредитов пришлось на Киевскую область, а средневзвешенная эффективная ставка составила 7,7% годовых на первичном рынке и 10% на вторичном.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании. В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 11 банков.

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Сколько ипотечных кредитов выдали банки

В августе на первичном рынке недвижимости банки предоставили 393 кредита на сумму 839 млн грн. Из них 156 кредитов на 310 млн грн выдали под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

На вторичном рынке недвижимости выдали 329 ипотечных кредитов на общую сумму 702 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 7,7% годовых на первичном рынке и 10,0% - на вторичном.

Качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов составляет всего 11%.

В каких регионах выдали больше всего ипотек

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдано:

в Киевской области (264 договора на общую сумму 589 млн грн или 38% от общего объема);

в Киеве (84 договора на 204 млн грн);

во Львовской области (61 договор на 141 млн. грн.);

в Ивано-Франковской области (35 договоров на 67 млн грн.);

в Ровенской области (25 договоров на 56 млн грн.).

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в третьем квартале 2026 года доля украинцев, планирующих приобрести жилье по государственной ипотечной программе «Оселя», выросла до 47%. В то же время условиями программы удовлетворена только половина опрошенных. Среди основных препятствий для покупки недвижимости остаются война, высокие цены и нестабильные доходы.