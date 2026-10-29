0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ упростил условия кредитования оборонных предприятий: детали от Минобороны

Кредит&Депозит
68
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Производственные запасы можно использовать как залог
Производственные запасы можно использовать как залог
Национальный банк Украины принял третий пакет изменений, направленных на поддержку кредитования экономики, в частности, оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Новые правила дают банкам больше возможностей для оценки залога и кредитных рисков предприятий, в том числе тех, чье имущество пострадало от российских атак.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Кредиты под государственные контракты

Одно из ключевых изменений касается предприятий, выполняющих договоры для сектора безопасности и обороны. НБУ повысил с 0,3 до 0,75 коэффициент ликвидности залога в виде имущественных прав по поставленным товарам и предоставленным услугам по таким договорам.
«Это означает, что банки смогут учитывать большую часть стоимости такого обеспечения при оценке кредитного риска», — пояснили в министерстве.
Изменения учитывают специфику оборонного производства: поставка товаров и услуг по государственным контрактам является важным источником доходов, в то же время предприятия ОПК не всегда имеют достаточно традиционного залога для получения кредита.

Производственные запасы можно использовать как залог

До 1 сентября 2027 года банки смогут принимать в залог товары в обороте или переработке по их фактическим остаткам на дату оценки кредитного риска. Это касается кредитов на срок до 18 месяцев. Стоимость залога не может превышать сумму, определенную договором.
Такой подход позволяет предприятиям больше возможностей привлекать средства под имеющиеся запасы и использовать их для текущих потребностей производства.

Кредитование предприятий ОПК, пострадавших от войны

НБУ также разрешил банкам более гибко оценивать способность предприятий возвращать кредиты, если их имущество было существенно повреждено, уничтожено или оказалось на заминированной территории.
В таких случаях банки смогут учитывать прогнозные показатели операционной деятельности предприятия. Это позволяет оценивать не только текущее финансовое состояние бизнеса, но и возможности его восстановления. Наряду с реструктуризацией долгов такой подход может облегчить предприятиям возобновление работы.
По материалам:
Finance.ua
КредитыНБУМиноборони
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems