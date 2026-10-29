НБУ упростил условия кредитования оборонных предприятий: детали от Минобороны

Национальный банк Украины принял третий пакет изменений, направленных на поддержку кредитования экономики, в частности, оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Новые правила дают банкам больше возможностей для оценки залога и кредитных рисков предприятий, в том числе тех, чье имущество пострадало от российских атак.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Кредиты под государственные контракты

Одно из ключевых изменений касается предприятий, выполняющих договоры для сектора безопасности и обороны. НБУ повысил с 0,3 до 0,75 коэффициент ликвидности залога в виде имущественных прав по поставленным товарам и предоставленным услугам по таким договорам.

«Это означает, что банки смогут учитывать большую часть стоимости такого обеспечения при оценке кредитного риска», — пояснили в министерстве.

Изменения учитывают специфику оборонного производства: поставка товаров и услуг по государственным контрактам является важным источником доходов, в то же время предприятия ОПК не всегда имеют достаточно традиционного залога для получения кредита.

Производственные запасы можно использовать как залог

До 1 сентября 2027 года банки смогут принимать в залог товары в обороте или переработке по их фактическим остаткам на дату оценки кредитного риска. Это касается кредитов на срок до 18 месяцев. Стоимость залога не может превышать сумму, определенную договором.

Такой подход позволяет предприятиям больше возможностей привлекать средства под имеющиеся запасы и использовать их для текущих потребностей производства.

Кредитование предприятий ОПК, пострадавших от войны

НБУ также разрешил банкам более гибко оценивать способность предприятий возвращать кредиты, если их имущество было существенно повреждено, уничтожено или оказалось на заминированной территории.