Что делать, если на ваше имя оформили кредит — Finance.ua

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Что делать, если на ваше имя оформили кредит

Личные финансы
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Что делать, если на ваше имя оформили кредит
Что делать, если на ваше имя оформили кредит
Кредит на ваше имя без вашего разрешения может быть оформлен посредством мошенничества или несанкционированного использования ваших персональных данных.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, как защитить свои права и избежать негативных последствий.

Шаг 1. Проверьте свою кредитную историю

Прежде всего, узнайте, действительно ли на ваше имя оформлен кредит.
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Для этого закажите свою кредитную историю у бюро кредитных историй (это можно сделать бесплатно раз в год).
Это позволит вам увидеть все активные кредиты и выяснить, есть ли у вас непогашенный долг, который вы не брали.

Шаг 2. Свяжитесь с банком или финансовым учреждением

Если вы узнали о кредите, который не брали, немедленно обратитесь в банк или финансовое учреждение, где он был оформлен.
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Специалисты банка обязаны разобраться в ситуации и прекратить начисление процентов, а также начать расследование.

Шаг 3. Подайте заявление в полицию

Если на ваше имя был оформлен кредит без вашего ведома, это нарушение ваших прав. Обязательно подайте заявление в полицию.
Важно предоставить все документы, подтверждающие факт мошенничества и обоснования, что кредит был оформлен без вашего участия.

Шаг 4. Оформите заявление в бюро кредитных историй

После обращения в банк и полицию, направьте письменное заявление в бюро кредитных историй для исправления ложной информации.
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Бюро обязано проверить ваши данные и внести исправления, если вы докажете, что кредит был оформлен незаконно. Оставайтесь на связи с финансовыми учреждениями.
Во избежание подобных ситуаций в будущем обязательно усиливайте защиту своих персональных данных: используйте сложные пароли, двухфакторную аутентификацию на финансовых платформах и регулярно проверяйте собственную кредитную историю.
Если вы обнаружили, что стали жертвой мошенничества, не медлите с действиями: действуйте быстро, обращайтесь в банки, полицию и бюро кредитных историй.
По материалам:
Finance.ua
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