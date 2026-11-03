19500 грн «Зимней поддержки», 7000 грн в Дії и 50% на коммуналку. Инструкция по оформлению льгот (видео)

Украинцы могут воспользоваться несколькими программами государственной поддержки: получить 19 500 грн на домохозяйство, оформить выплаты на детей через Дію, платить за электроэнергию по льготному тарифу и получить 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги. В то же время, для каждой программы предусмотрены отдельные условия и требования к получателям.

Прошлой зимой более 17 млн ​​украинцев получили по 1 000 грн помощи, которую называли тысячей Зеленского. В этом сезоне аналогичную общую выплату не анонсировали. Государство же сосредоточилось на адресной поддержке отдельных категорий населения.

«Зимняя поддержка»

Правительство ввело программу «Зимняя поддержка», согласно которой отдельные домохозяйства могут получить единовременную помощь в размере почти 19 500 грн. Важно, что денежные средства начисляют не каждому члену семьи отдельно, а на все домохозяйство.

Помощь предназначена для семей из 11 уязвимых категорий, проживающих в прифронтовых общинах. При оформлении учитывают фактическое место жительства на день подачи заявления, а не адрес регистрации. Если после обращения семья эвакуируется, право на выплату сохраняется.

Подать заявление можно только в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦПАУ или органах местного самоуправления. Онлайн-заявки не принимают. Денежные средства должны выплатить до 30 ноября.

Льготный тариф на электроэнергию для отопления

Еще один вид поддержки предусмотрен для домохозяйств, которые отапливают жилье электроэнергией.

В течение отопительного сезона они могут платить по льготному тарифу 2,64 грн за 1 кВт-ч. Он действует на первые 2000 кВт-ч потребленной электроэнергии в месяц. Обязательным условием является то, что в доме должна быть установлена ​​и введена в эксплуатацию электроотопительная установка.

Для остальных потребителей тарифы на газ и электроэнергию этой зимой не изменятся.

Пособие по беременности и родам

Будущие и молодые родители могут оформить две выплаты на портале «Дія»: пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие на ребенка до достижения им одного года.

Пособие по беременности и родам

Выплата предназначена женщинам, не уплачивающим единый социальный взнос. Это, в частности, неработающие женщины, студентки, военнослужащие, полицейские и сотрудницы ГСЧС.

Размер пособия составляет 7 000 грн в месяц в течение отпуска по беременности и родам. Для оформления требуется медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Оно должно быть действующим или закрытым не более шести месяцев назад. Остальные справки не нужны.

Денежные средства поступают на обычную «Дія.Карту». Тратить их можно без ограничений.

Пособие на ребенка до года

Ежемесячная выплата составляет 7000 грн. Если у ребенка инвалидность, его размер увеличивается до 10 500 грн. Деньги выплачивают со дня завершения больничного или с 1 января 2026 и до достижения ребенком одного года.

В отличие от выплаты по беременности и родам, эти средства имеют целевое назначение. Их зачисляют на специальный счет «Забота о ребенке» в «Дія.Карте». Тратить деньги можно только на детские товары: питание, одежду, подгузники и средства ухода.

Как подать заявление онлайн

Процедура состоит из двух этапов:

Мать должна авторизироваться на портале Дія и заполнить первую часть заявления. Система автоматически проверяет информацию в государственных реестрах, в частности, паспортные данные, идентификационный код и возраст ребенка. Если проверка прошла успешно, по электронной почте поступает ссылка на вторую часть заявления. Ее нужно подписать «Дія.Подписью» или файловой квалифицированной электронной подписью (КЭП) в течение 24 часов.

Если не успеть подписать заявление в этот срок, его, скорее всего, придется подавать повторно.

Если оформить помощь онлайн не получается, документы можно подать лично в ЦПАУ, Пенсионном фонде или через представителей общины.

50% скидки на коммуналку для многодетных семей

Семья, воспитывающая троих и более детей, может получить 50% скидки на оплату жилья и коммунальных услуг. Однако право на льготу зависит от дохода семьи.

Среднемесячный совокупный доход на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать предельного показателя, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2026 году он составляет 4660 грн на человека в месяц.

Пенсионный фонд учитывает доходы льготника и членов его семьи за третий и четвертый кварталы прошлого года.

Фактический размер скидки зависит от обстоятельств конкретной семьи. Льготу назначают на один год.

Как оформить льготу впервые

Если семья только что получила удостоверение многодетной, ее сначала должны внести в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

После этого нужно подать следующие документы:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

право на доходы семьи;

удостоверение многодетной семьи;

удостоверение ребенка из многодетной семьи для детей в возрасте от шести лет;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства о рождении детей;

другие документы при необходимости, в том числе банковские реквизиты или квитанции.

Если семья оформляет скидку на твердое топливо и сжиженный газ, дополнительно потребуется справка о наличии печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.