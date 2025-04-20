Плюсы и минусы использования кредитного лимита — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Плюсы и минусы использования кредитного лимита

Личные финансы
81
Плюсы и минусы использования кредитного лимита
Плюсы и минусы использования кредитного лимита
Кредитный лимит — это сумма кредитных средств, которую банк готов ссудить клиенту для оплаты товаров или услуг кредитной картой. Установление кредитного лимита без согласия клиента — собственника кредитной карты невозможно.
О плюсах и минусах использования кредитного лимита рассказали специалисты «Финкульта».

Плюсы использования кредитного лимита

Быстрый доступ к средствам. Кредитный лимит позволяет в экстренных ситуациях получить деньги без необходимости обращаться в банк или другое финансовое учреждение.
Читайте также
Он всегда под рукой, на вашей карте, и вы можете использовать его, когда это необходимо.
Возможность строить кредитную историю. Если вы используете кредитный лимит ответственно (например, не превышаете установленный лимит и вовремя погашаете долг), это помогает улучшить вашу кредитную историю, что в будущем может оказать положительное влияние на возможность получения крупных кредитов.
Период без процентов или грейс-период — это период времени, в течение которого банк предоставляет возможность использовать кредитные средства с карты по льготной процентной ставке.

Минусы использования кредитного лимита

Высокие проценты после льготного периода. Если вы не успеваете погасить долг в пределах беспроцентного периода, процентная ставка может быть очень высокой, иногда до 30% годовых и более, что значительно увеличивает сумму долга.
Читайте также
Превышение лимита. Если вы превышаете установленный кредитный лимит, это может привести к штрафам и дополнительным комиссиям. Большинство банков начисляют значительные штрафы за превышение кредитного лимита.
Легко попасть в долговую яму. Используя кредитный лимит для финансирования повседневных расходов или покупок, есть риск постоянно находиться между долгами, что может привести к финансовым проблемам, если не следить за расходами.
Как правильно пользоваться кредитным лимитом:
  • используйте кредитный лимит только в случае крайней необходимости;
  • погашайте долг в пределах льготного периода во избежание дополнительных расходов;
  • следите за своими затратами, чтобы не превысить лимит.
  • своевременно оплачивайте минимальные платежи во избежание штрафов и негативных последствий для кредитной истории.
Кредитный лимит может быть удобным только при условии его ответственного использования. Однако важно помнить, что это не бесплатные деньги, и за несвоевременное погашение долга можно заплатить гораздо больше, чем вы планировали.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems