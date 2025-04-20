Плюсы и минусы использования кредитного лимита — Finance.ua

Плюсы и минусы использования кредитного лимита Сегодня 17:13 — Личные финансы

Плюсы и минусы использования кредитного лимита

Кредитный лимит — это сумма кредитных средств, которую банк готов ссудить клиенту для оплаты товаров или услуг кредитной картой. Установление кредитного лимита без согласия клиента — собственника кредитной карты невозможно.

О плюсах и минусах использования кредитного лимита рассказали специалисты «Финкульта».

Плюсы использования кредитного лимита

Быстрый доступ к средствам. Кредитный лимит позволяет в экстренных ситуациях получить деньги без необходимости обращаться в банк или другое финансовое учреждение.

Читайте также Как отказаться от кредита после подписания договора

Он всегда под рукой, на вашей карте, и вы можете использовать его, когда это необходимо.

Возможность строить кредитную историю. Если вы используете кредитный лимит ответственно (например, не превышаете установленный лимит и вовремя погашаете долг), это помогает улучшить вашу кредитную историю, что в будущем может оказать положительное влияние на возможность получения крупных кредитов.

Период без процентов или грейс-период — это период времени, в течение которого банк предоставляет возможность использовать кредитные средства с карты по льготной процентной ставке.

Минусы использования кредитного лимита

Высокие проценты после льготного периода. Если вы не успеваете погасить долг в пределах беспроцентного периода, процентная ставка может быть очень высокой, иногда до 30% годовых и более, что значительно увеличивает сумму долга.

Превышение лимита. Если вы превышаете установленный кредитный лимит, это может привести к штрафам и дополнительным комиссиям. Большинство банков начисляют значительные штрафы за превышение кредитного лимита.

Легко попасть в долговую яму. Используя кредитный лимит для финансирования повседневных расходов или покупок, есть риск постоянно находиться между долгами, что может привести к финансовым проблемам, если не следить за расходами.

Как правильно пользоваться кредитным лимитом:

используйте кредитный лимит только в случае крайней необходимости;

погашайте долг в пределах льготного периода во избежание дополнительных расходов;

следите за своими затратами, чтобы не превысить лимит.

своевременно оплачивайте минимальные платежи во избежание штрафов и негативных последствий для кредитной истории.

Кредитный лимит может быть удобным только при условии его ответственного использования. Однако важно помнить, что это не бесплатные деньги, и за несвоевременное погашение долга можно заплатить гораздо больше, чем вы планировали.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.