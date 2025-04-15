В Польше стали чаще брать кредиты на жилье (какие проценты) — Finance.ua

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В Польше стали чаще брать кредиты на жилье (какие проценты)

Кредит&Депозит
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В Польше стали чаще брать кредиты на жилье (какие проценты)
В Польше стали чаще брать кредиты на жилье (какие проценты)
В Польше банки начали пересматривать условия ипотечного кредитования, а кредитоспособность граждан Польши растет. Об этом пишет Inpoland.
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Хотя Совет по монетарной политике Польши (RPP) еще не принял решение о снижении основной процентной ставки, на финансовом рынке уже наблюдаются заметные изменения.
Как сообщает главный аналитик компании Hreit Бартош Турек, рынок раньше времени реагирует на сигналы о возможном смягчении денежно-кредитной политики. Изменение риторики со стороны членов RPP повлекло за собой снижение рыночных ставок, что, в свою очередь, повлияло на условия банковских предложений.
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Какие ставки

На сегодняшний день несколько банков уже предлагают ипотечные кредиты с процентной ставкой ниже 7%. Это позволяет увеличить сумму доступного финансирования для заемщиков.
По оценкам Hreit, семья из трех человек с двумя средними доходами в настоящее время может рассчитывать на кредит в размере около 764 000 злотых — более чем на 7 000 злотых больше, чем месяц назад.
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Прогнозы

Финансовые аналитики ожидают, что первое снижение ставок может произойти уже в мае, а следующее — в июне. При реализации таких сценариев доступность кредитов может возрасти еще больше. Прогнозируется, что к концу года средний ежемесячный взнос по ипотеке может снизиться примерно на 15%.
Однако вместе с положительными перспективами для заемщиков ожидается также снижение процентных ставок по депозитам, что может уменьшить привлекательность банковских сбережений для вкладчиков.

Депозиты в банках

Эксперты отмечают, что окончательные изменения на рынке будут зависеть от последующих решений Совета по монетарной политике, а также от общего состояния экономики. Но уже на данный момент можно наблюдать тенденцию к возобновлению доступности ипотечного кредитования, что, возможно, оживит рынок недвижимости.
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Напомним, в декабре 2024 года годовой рост расходов на аренду жилья в Польше составил 4%. Это меньше, чем инфляция (4,8%), а также меньше роста зарплат.
Средняя зарплата в 2024 году выросла на 9,8%, а минимальная зарплата в Польше — на целых 19%.
На практике это означало реальное снижение расходов на аренду жилья по отношению к доходам.
Но количество квартир, доступных для аренды, значительно уменьшилось. В 4 квартале 2024 года на рынке было 60 800 уникальных объявлений об аренде, что на 30% меньше, чем годом ранее.
В 4 квартале 2024 года аренда малых и средних квартир подорожала в среднем на 3,4−3,8%, а больших — на целых 6,4%. Наибольший рост был зафиксирован в Быдгоще (16%), Торуне (13%) и Катовице (10%).
В большинстве городов Польши аренда все еще остается более дешевым вариантом. В Кракове выплата кредита на квартиру без собственного взноса на целых 67 процентов превышает арендную плату. Даже после потенциального снижения процентных ставок на 2 процентных пункта разница составит 35%. В среднем в 17 городах, где проводилось исследование, эта разница составляет 42%, а после снижения она все равно составит 15%.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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