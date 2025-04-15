В Польше стали чаще брать кредиты на жилье (какие проценты) — Finance.ua

В Польше стали чаще брать кредиты на жилье (какие проценты) Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

В Польше стали чаще брать кредиты на жилье (какие проценты)

В Польше банки начали пересматривать условия ипотечного кредитования, а кредитоспособность граждан Польши растет. Об этом пишет Inpoland

Хотя Совет по монетарной политике Польши (RPP) еще не принял решение о снижении основной процентной ставки, на финансовом рынке уже наблюдаются заметные изменения.

Как сообщает главный аналитик компании Hreit Бартош Турек, рынок раньше времени реагирует на сигналы о возможном смягчении денежно-кредитной политики. Изменение риторики со стороны членов RPP повлекло за собой снижение рыночных ставок, что, в свою очередь, повлияло на условия банковских предложений.

Читайте также Кто может получить штрафы за неофициальную работу в Польше (размеры)

Какие ставки

На сегодняшний день несколько банков уже предлагают ипотечные кредиты с процентной ставкой ниже 7%. Это позволяет увеличить сумму доступного финансирования для заемщиков.

По оценкам Hreit, семья из трех человек с двумя средними доходами в настоящее время может рассчитывать на кредит в размере около 764 000 злотых — более чем на 7 000 злотых больше, чем месяц назад.

Читайте также Аренда или кредит на квартиру в Польше: что выгоднее в 2025 году

Прогнозы

Финансовые аналитики ожидают, что первое снижение ставок может произойти уже в мае, а следующее — в июне. При реализации таких сценариев доступность кредитов может возрасти еще больше. Прогнозируется, что к концу года средний ежемесячный взнос по ипотеке может снизиться примерно на 15%.

Однако вместе с положительными перспективами для заемщиков ожидается также снижение процентных ставок по депозитам, что может уменьшить привлекательность банковских сбережений для вкладчиков.

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua

Эксперты отмечают, что окончательные изменения на рынке будут зависеть от последующих решений Совета по монетарной политике, а также от общего состояния экономики. Но уже на данный момент можно наблюдать тенденцию к возобновлению доступности ипотечного кредитования, что, возможно, оживит рынок недвижимости.

составил 4%. Это меньше, чем инфляция (4,8%), а также меньше роста зарплат. Напомним, в декабре 2024 года годовой рост расходов на аренду жилья в Польше. Это меньше, чем инфляция (4,8%), а также меньше роста зарплат.

Средняя зарплата в 2024 году выросла на 9,8%, а минимальная зарплата в Польше — на целых 19%.

На практике это означало реальное снижение расходов на аренду жилья по отношению к доходам.

Но количество квартир, доступных для аренды, значительно уменьшилось. В 4 квартале 2024 года на рынке было 60 800 уникальных объявлений об аренде, что на 30% меньше, чем годом ранее.

В 4 квартале 2024 года аренда малых и средних квартир подорожала в среднем на 3,4−3,8%, а больших — на целых 6,4%. Наибольший рост был зафиксирован в Быдгоще (16%), Торуне (13%) и Катовице (10%).

В большинстве городов Польши аренда все еще остается более дешевым вариантом. В Кракове выплата кредита на квартиру без собственного взноса на целых 67 процентов превышает арендную плату. Даже после потенциального снижения процентных ставок на 2 процентных пункта разница составит 35%. В среднем в 17 городах, где проводилось исследование, эта разница составляет 42%, а после снижения она все равно составит 15%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.