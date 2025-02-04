Аренда или кредит на квартиру в Польше: что выгоднее в 2025 году — Finance.ua

Аренда или кредит на квартиру в Польше: что выгоднее в 2025 году Сегодня 17:01 — Кредит&Депозит

Аренда или кредит на квартиру в Польше: что выгоднее в 2025 году

Аренда жилья дает человеку гибкость и меньше обязательств, но не создает богатства на будущее. С другой стороны, выплата кредита означает, что со временем вы становитесь собственником растущей в цене квартиры. Если кто-то планирует жить в одном месте много лет, ипотека может быть разумным решением. С другой стороны, для тех, кто ценит мобильность или не желает рисковать долгосрочными обязательствами, аренда может оказаться более выгодным вариантом.

Об этом пишет Ukrainian in Poland.

«2024 год принес значительные изменения на рынке недвижимости в Польше. Благодаря программе „2% безопасного кредита“ многие решили приобрести собственное жилье, что привело к увеличению количества сделок. Парадоксально, но, несмотря на многочисленные переезды из арендованного жилья в собственное, стоимость аренды не снизилась, а интерес к аренде остался высоким», — говорится в сообщении.

Расходы на аренду жилья в 2024 году

В декабре 2024 года годовой рост расходов на аренду жилья составил 4%. Это меньше, чем инфляция (4,8%), а также меньше роста зарплат. Средняя зарплата в 2024 году выросла на 9,8%, а минимальная зарплата в Польше — на 19%. На практике это означало реальное снижение расходов на аренду жилья по отношению к доходам.

Почему же арендная плата не снизилась, когда так много людей переехали в собственные квартиры? Ключевым фактором является предложение — количество квартир, доступных для аренды, значительно уменьшилось. В 4 квартале 2024 года на рынке было 60 800 уникальных объявлений об аренде, что на 30% меньше, чем годом ранее.

Многие арендодатели решили вывести свои объекты из долгосрочной аренды, опасаясь новых правил и падения доходности. Некоторые квартиры были выставлены на продажу, другие остались нетронутыми.

В 4 квартале 2024 года аренда малых и средних квартир подорожала в среднем на 3,4 — 3,8%, а больших — на целых 6,4%. Наибольший рост был зафиксирован в Быдгоще (16%), Торуне (13%) и Катовице (10%).

Является ли ипотека лучшим решением? В большинстве городов Польши аренда все еще остается более дешевым вариантом. В Кракове выплата кредита на квартиру без собственного взноса на целых 67 процентов превышает арендную плату. Даже после потенциального снижения процентных ставок на 2 процентных пункта разница составит 35%. В среднем в 17 городах, где проводилось исследование, эта разница составляет 42%, а после снижения она все равно составит 15%.

Факторы, влияющие на рынок недвижимости в 2025 году:

Окончание войны в Украине — возможное возвращение беженцев на родину может существенно снизить спрос на аренду и привести к снижению арендных ставок. Снижение процентных ставок — удешевление кредитов может стимулировать людей покупать жилье, что повлияет на дальнейшую динамику цен. Новые правила на рынке аренды — изменения в законодательстве могут повлиять на решение арендодателей продолжать сдавать жилье в аренду.

Напомним, что украинцы, легально находящиеся в стране, пользуются теми же правами, что и граждане Польши при аренде жилья. Права и обязанности арендаторов и арендодателей регулируются Гражданским кодексом и Законом о защите прав арендаторов. Если арендодатель нарушает права арендатора, жильцы могут:

Подать жалобу в организации защиты прав потребителей и местную администрацию (Urząd miasta/gminy).

Обратиться за юридической помощью к украинским или любым другим организациям в Польше.

Подать иск на арендодателя в суд.

Граждане Украины в Польше во время полномасштабной войны стали одними из самых активных среди иностранцев покупателей недвижимости. В первый год полномасштабной войны украинцы купили 328,2 тыс. кв. м жилых помещений в Польше, а также 22,3 тыс. кв. м коммерческих. Доля в общей площади помещений, купленных иностранцами, выросла до 45,1% и 30,5% соответственно.

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