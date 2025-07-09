В Польше изменят условия кредитования для граждан — Finance.ua

В Польше изменят условия кредитования для граждан Сегодня 08:02 — Кредит&Депозит

В Польше изменят условия кредитования для граждан

Управление конкуренции и защиты прав потребителей Польши обнародовало проект нового закона о потребительском кредите, предусматривающий ряд изменений, направленных на повышение прозрачности кредитных услуг и защиту прав заемщиков.

Об этом сообщает in Poland.

Документ уже доступен на сайте Центра правительственного законодательства. Законопроект предусматривает, в частности, обязанность кредитора предоставлять потребителю разъяснение относительно условий договора, а также запрет рекламы, которая представляет кредит как способ улучшения уровня жизни.

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Одним из ключевых новшеств является отмена ограничения по максимальной сумме кредита, к которой применяется закон. Сейчас это 75 тысяч евро, но новая инициатива охватывает весь рынок потребительского кредитования, независимо от суммы.

Также планируется ввести механизм, по которому заемщик сможет приступить к использованию кредита сразу после подписания договора по собственному согласию.

Законопроект также существенно ограничивает манипулятивную рекламу: запрещается утверждать, что кредит улучшает финансовую ситуацию или легко доступен даже с негативной кредитной историей. Кредиторы будут обязаны четко информировать о расходах, связанных с кредитом, а самая важная информация должна быть размещена на первой странице договора.

Предусмотрено ужесточение ответственности кредиторов за нарушения. Если кредит будет предоставлен без проверки кредитоспособности, заемщик получит право на бесплатный кредит.

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Также появится обязанность предоставления отдельных пояснений, которые помогут клиенту понять риски невозврата кредита и их соответствие собственным потребностям.

Закон запрещает объединенную продажу кредитов с нефинансовыми продуктами, которые могут привести к дополнительным расходам, и ограничивает использование терминов типа «консалтинг» в предложениях кредиторов.

Кроме того, уточняется право на досрочное погашение без начисления последующих процентов, а также регулируется защита клиентов при заключении финансовых договоров на расстоянии.

inpoland По материалам:

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