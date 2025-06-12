На что влияет кредитная история в Польше (подробности) — Finance.ua

На что влияет кредитная история в Польше (подробности) Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

На что влияет кредитная история в Польше (подробности)

Польша является одной из популярных европейских стран для оформления кредитов благодаря лояльным условиям для иностранцев и конкурентным процентным ставкам. Банки в Польше предлагают разные типы кредитов, в том числе потребительские кредиты, автокредиты, ипотеки и кредиты на развитие бизнеса.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Кредитная история в Польше формируется через Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Она содержит данные о кредитах, рассрочках, использовании кредитных карт и своевременности платежей и является своеобразным «финансовым резюме» человека, пишет Inpoland

Положительная кредитная история

Такой вариант влияет на принятие решений банками: от него зависит, получит ли человек кредит или ипотеку и какую ставку ему предложат. Также она может быть полезна при аренде жилья, подписании контракта с мобильным оператором, а иногда даже при трудоустройстве — например, в сфере финансов.

Читайте также: Как взять ипотечный кредит в Польше

С чего начать

Для этого нужно иметь банковский счет и оформить небольшую рассрочку или кредитную карту. Также следует соблюдать дисциплину в выплатах. Поскольку одна своевременно выплаченная рассрочка уже положительно влияет на историю. Следует избегать просрочек, потому что даже небольшие задержки могут испортить репутацию на несколько лет.

Когда кредит не нужно брать

Но не стоит заводить кредит, если нет уверенности в возможности его выплатить. Следует оценивать свои расходы и доходы, особенно если работа нестабильная или сезонная.

Раньше мы писали о перечне документов для получения кредита.

Для подачи заявки на кредит в польском банке обычно требуются следующие документы:

паспорт или вид на жительство (для подтверждения личности и статуса пребывания в Польше);

документы, подтверждающие доход: справка с места работы (Umowa o pracę или Umowa zlecenie), отчет о доходах для предпринимателей или выписки со счета для фрилансера;

справка из польского налогового органа (в случае крупных сумм кредита): для подтверждения доходов, если кредит большой;

кредитная история: если заемщик имеет историю в других странах, он может предоставить выписку из кредитного бюро;

договор аренды или документ на право собственности на жилье: может быть необходим для идентификации места жительства в Польше;

дополнительные документы для ипотеки: оценка недвижимости, документ о праве собственности, разрешение на строительство (если кредит берется под новостройку).

Также напомним, кредитные ставки варьируются в зависимости от вида ссуды, однако в целом они остаются высокими из-за базовой учетной ставки в 5,85%. Потребительские кредиты имеют ставки около 9−10%, тогда как ипотечные ссуды доступны под 8−9% годовых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.