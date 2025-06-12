На что влияет кредитная история в Польше (подробности) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На что влияет кредитная история в Польше (подробности)

Кредит&Депозит
32
На что влияет кредитная история в Польше (подробности)
На что влияет кредитная история в Польше (подробности)
Польша является одной из популярных европейских стран для оформления кредитов благодаря лояльным условиям для иностранцев и конкурентным процентным ставкам. Банки в Польше предлагают разные типы кредитов, в том числе потребительские кредиты, автокредиты, ипотеки и кредиты на развитие бизнеса.

Хочу получить деньги

Кредитная история в Польше формируется через Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Она содержит данные о кредитах, рассрочках, использовании кредитных карт и своевременности платежей и является своеобразным «финансовым резюме» человека, пишет Inpoland.

Положительная кредитная история

Такой вариант влияет на принятие решений банками: от него зависит, получит ли человек кредит или ипотеку и какую ставку ему предложат. Также она может быть полезна при аренде жилья, подписании контракта с мобильным оператором, а иногда даже при трудоустройстве — например, в сфере финансов.
Читайте также: Как взять ипотечный кредит в Польше

С чего начать

Для этого нужно иметь банковский счет и оформить небольшую рассрочку или кредитную карту. Также следует соблюдать дисциплину в выплатах. Поскольку одна своевременно выплаченная рассрочка уже положительно влияет на историю. Следует избегать просрочек, потому что даже небольшие задержки могут испортить репутацию на несколько лет.

Когда кредит не нужно брать

Но не стоит заводить кредит, если нет уверенности в возможности его выплатить. Следует оценивать свои расходы и доходы, особенно если работа нестабильная или сезонная.
Место для вашей рекламы
Раньше мы писали о перечне документов для получения кредита.
Для подачи заявки на кредит в польском банке обычно требуются следующие документы:
  • паспорт или вид на жительство (для подтверждения личности и статуса пребывания в Польше);
  • документы, подтверждающие доход: справка с места работы (Umowa o pracę или Umowa zlecenie), отчет о доходах для предпринимателей или выписки со счета для фрилансера;
  • справка из польского налогового органа (в случае крупных сумм кредита): для подтверждения доходов, если кредит большой;
  • кредитная история: если заемщик имеет историю в других странах, он может предоставить выписку из кредитного бюро;
  • договор аренды или документ на право собственности на жилье: может быть необходим для идентификации места жительства в Польше;
  • дополнительные документы для ипотеки: оценка недвижимости, документ о праве собственности, разрешение на строительство (если кредит берется под новостройку).
Также напомним, кредитные ставки варьируются в зависимости от вида ссуды, однако в целом они остаются высокими из-за базовой учетной ставки в 5,85%. Потребительские кредиты имеют ставки около 9−10%, тогда как ипотечные ссуды доступны под 8−9% годовых.

Как получить кредит в Европе: условия, документы и рекомендации

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems