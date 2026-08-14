Почему депозиты пока не дорожают Сегодня 20:03 — Кредит&Депозит

Почему депозиты пока не дорожают

Сначала ставки по гривневым депозитам будут повышать банки, нуждающиеся в привлечении дополнительной ликвидности. В целом «перестройка» депозитных программ комбанков под новые монетарные условия будет продолжаться, по крайней мере, до сентября.

Об этом говорится в статье Минфин

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Дело в том, что НБУ не только повысил ключевую ставку, но и, что более важно, существенно изменил операционный дизайн монетарной политики. Речь идет, прежде всего, об условиях размещения банками свободных средств в депозитные сертификаты Нацбанка. В последние годы они оставались для банкиров основным и безрисковым инструментом заработка.

Ранее банки могли размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах НБУ в пределах индивидуально рассчитанного лимита, а Нацбанк удовлетворял соответствующие заявки. С 7 августа механизм принципиально изменился: НБУ перешел в процентные тендеры с заранее ограниченным общим объемом предложения. Проводить их планируется раз в две недели.

То есть, теперь наличие в банке рассчитанного лимита еще не гарантирует, что он сможет разместить весь этот объем в трехмесячных депозитных сертификатах. Банкам придется конкурировать между собой за ограниченный ресурс. Это немаловажная деталь: НБУ фактически начал добавлять рыночное ценообразование к инструменту, который до этого в значительной степени работал по административно определенным параметрам.

финансовый аналитик Андрей Шевчишин, дало следующие результаты: ставка размещения 3-месячных депосертификатов составила 18,71%, против 19% (учетная ставка 15,5%+3,5%), которая должна была быть. Первое размещение депозитных сертификатов по новым правилам 7 августа, как отмечает дало следующие результаты: ставка размещения 3-месячных депосертификатов составила 18,71%, против 19% (учетная ставка 15,5%+3,5%), которая должна была быть.

«НБУ отклонил 5 из 74 поданных заявок на сумму немногим более 7,1 млрд грн. Несмотря на то, что объем удовлетворенных заявок был несколько выше среднего с начала 2026 года (30 vs 29,3 млрд грн), дефицит составил ~19%, что немало. Это позволило снизить средневзвешенную ставку размещения до 18,71%», — пишет Андрей Шевчишин, ссылаясь на данные Михаила Ребрика, экспредседателя Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ. Бывший нацбанковец также отмечает, что новые правила могут «привести к большему нивелированию июльского повышения учетной ставки».

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То есть если банки не будут зарабатывать больше на депозитных сертификатах, у них может не найтись достаточно аргументов для существенного повышения ставок по депозитам для населения.

Гривневый депозит: пользоваться дальше или отказаться

Такая осторожность банкиров снова обостряет вопросы для украинцев, имеющих накопление в гривне, стоит ли размещать свободные средства на депозит. Особенно если гривна девальвирует и дальше, а после небольшой паузы инфляция (и это признает НБУ) снова ускорится.

«После уплаты 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора вкладчик получает около 77% начисленных процентов. Таким образом, депозит со ставкой 13% годовых обеспечивает около 10% чистого дохода, вклад под 14,5% - около 11,2%, а депозит со ставкой 17−17,5% - около 13,1−13,5%.

ред .). Для наиболее выгодных акционных предложений условным пределом станет инфляция на уровне 13−13,5%. Если же рост потребительских цен будет оставаться ниже этих показателей, гривневый вклад не только будет компенсировать инфляционные потери, но и будет приносить реальный доход", — подсчитал для Минфина Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка. Соответственно, среднестатистический депозит прекратит полностью защищать деньги от обесценения, если годовая инфляция превысит примерно 10−11% (по прогнозу НБУ , инфляция по результатам 2026 года составит 10%, а в следующем году — 6,9% -.). Для наиболее выгодных акционных предложений условным пределом станет инфляция на уровне 13−13,5%. Если же рост потребительских цен будет оставаться ниже этих показателей, гривневый вклад не только будет компенсировать инфляционные потери, но и будет приносить реальный доход", — подсчитал для Минфина Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

По его словам, схожую арифметику можно применить и к курсу доллара.

«Например, если исходный курс составляет 45 грн/$, то годовой депозит под 14,5% после уплаты налогов обеспечит около 11,2% чистого дохода. Чтобы простое хранение денег в валюте оказалось более выгодным, доллар через год должен стоить более 50 грн/$. Для депозита под 13% соответствующий предел составит около 49,5 грн/$, а для вклада под 17,5% — более 51 грн/$.

Для шестимесячного депозита под 14,5% годовых точка равенства будет ниже: при стартовом курсе 45 грн/$ доллар должен вырасти примерно до 47,5 грн/$ за полгода. Эти расчеты не учитывают разницу между курсами купли и продажи валюты. Учитывая валютный спред, доллар должен подорожать еще более ощутимо, чтобы перекрыть чистую доходность депозита", — рассказывает банкир.

В то же время, он отмечает, что курсовая выгода зависит от конкретного момента покупки и продажи валюты, а инфляция — от фактического роста цен за весь срок вклада. «Поэтому речь идет не о магической цифре, после которой депозит мгновенно становится убыточным, а об экономическом рубеже, по которому его чистая доходность уже не компенсирует обесценивание гривни или уступает доход от валюты», — резюмирует Дмитрий Замотаев.

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