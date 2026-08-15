Как курс валют влияет на кредиты на авто Сегодня 19:45 — Кредит&Депозит

На стоимость автомобиля и размер кредита влияет валютная динамика

Украинский рынок автокредитования в первом полугодии 2026 года перешел к стабилизации после активного роста в 2025 году. Спрос на займы для покупки автомобилей сохраняется, однако на стоимость кредитов во второй половине года будет влиять, в частности, учетная ставка Национального банка.

Об этом рассказал руководитель направления автокредитования «Глобус Банка» Сергей Кипоренко в интервью РБК-Украина

Как учетная ставка влияет на автокредиты

В течение первого полугодия 2026 года учетная ставка НБУ находилась на уровне 15%. Однако 30 июля регулятор повысил ее до 15,5%.

НБУ объяснил решение усилением фундаментального ценового давления и риском ускорения инфляции. В июне годовая инфляция замедлилась до 7,2%, в то же время базовая инфляция выросла до 8,1%. Обновленный прогноз НБУ предусматривает, что по итогам 2026 года потребительская инфляция может достичь 10%.

Это означает, что ожидаемое в начале года постепенное снижение стоимости кредитования откладывается.

Спрос на автокредиты

В первом полугодии 2026 года украинцы продолжали покупать новые автомобили в кредит, но темпы роста стали более умеренными.

Если в 2025 году, по оценкам банковских аналитиков, количество новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросло на 35% и составило в среднем 1183 машины в месяц, то в 2026 году рынок перешел к относительно стабильной динамике.

По данным Укравтопрома, в январе-июне 2026 года в Украине реализовали около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Это всего на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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В то же время, НБУ сообщал, что в первом квартале рост портфелей автокредитов и ипотеки замедлился, хотя общий объем гривневого кредитования населения продолжил увеличиваться.

Эксперт связывает такую ​​динамику с более аккуратным поведением покупателей.

Курс валют влияет на автокредит

На стоимость автомобиля и, соответственно, размер кредита влияет и валютная динамика. В начале 2026 года официальный курс доллара составил около 42,35 грн, а по состоянию на 30 июня — 44,85 грн. Таким образом, за первое полугодие доллар подорожал примерно на 5,9%. Официальный курс евро за этот период вырос с 49,79 до 51,17 грн, то есть почти на 2,8%.

Поскольку подавляющая часть новых автомобилей является импортной, длительное ослабление гривны может постепенно сказываться на их стоимости. Влияние не всегда мгновенно, поскольку дилеры могут продавать автомобили, приобретенные ранее, по прежним ценам. Однако если гривневый эквивалент автомобиля растет, увеличивается и финансовая нагрузка на покупателя.

Даже если кредитные условия не меняются, рост гривневого эквивалента цены увеличивает первоначальный взнос и ежемесячный платеж.

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