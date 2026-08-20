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Гетманцев предлагает упразднить «Национальный кешбэк» и направить деньги бизнесу

Кредит&Депозит
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Отказ от "Нацкешбека" позволит направить средства на кредитование бизнеса
Отказ от "Нацкешбека" позволит направить средства на кредитование бизнеса
Программа «Национальный кешбэк» неэффективна, поэтому средства, которые тратит на нее государство, лучше направить на поддержку бизнеса.
Такое предложение озвучил председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью «РБК-Украина».
Он предлагает перераспределить средства на доступные кредиты для предпринимателей по программе «5−7-9%», а также на расширение страхования военных рисков.
finance.ua/cards/cashback-a?mpl=co_vsv&mpr=news&mcr=cashback_200826

Гетманцев назвал «Национальный кешбэк» популистской ошибкой

Гетманцев заявил, что в государственном бюджете есть до 50 млрд грн, предусмотренных на программы, которые, по его словам, правительство фактически не использует.
«Доходит до того, что по каждой пятой программе распорядители средств за целый первый квартал не в состоянии даже пройти процедуру и утвердить паспорт бюджетной программы в Минфине. Деньги выделены, но они просто висят. Это огромная проблема эффективности расходов», — отметил нардеп.
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По мнению Гетманцева, расход государства на кешбэк для потребителей не дает достаточного экономического эффекта. Он заявил, что влияние программы на рост ВВП составляет всего 0,10%.
«Эффект роста ВВП от кешбэка составляет 0,10% — это в пределах статистической погрешности. Это была популистская ошибка, от которой нужно отказаться, а деньги направить на кредитование «5−7-9%», — подчеркнул нардеп.
По его словам, средства, которые освободятся после отказа от программы, могли бы стать дополнительным ресурсом для поддержки украинских предпринимателей. В частности, речь идет о кредитовании бизнеса по программе «5−7-9%» и расширении возможностей страхования военных рисков.
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Гетманцев также отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями бизнеса. По его словам, предприниматели также поддерживают идею перераспределения денежных средств, предусмотренных на Национальный кешбэк, на кредитование бизнеса.

Что известно о «Национальном кешбэке»

Программа «Национальный кешбэк» — это государственная форма поддержки граждан за покупку украинских товаров с возвратом части израсходованных средств.
Мы писали, что с 1 марта 2026 года программа работает по обновленной модели. Правительство расширило программу и вместо единой ставки 10% (действовавшей до 28 февраля) заработала новая система — возврат 15% или 5%:
  • 15% — на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, ремонта и строительства, для животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, отдельные виды макаронных изделий и круп;
  • 5% — в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции: сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров).
Как сообщал Finance.ua, в правительстве планируют продлить государственную программу «Национальный кешбэк», учитывая ее экономический эффект и рост спроса на украинскую продукцию. Теперь известно, что программа будет действовать до 30 апреля 2028 года.
По материалам:
Finance.ua
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