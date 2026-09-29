ПАРТНЕРСКАЯ CreditKasa предупреждает: как распознать мошенническую схему и защитить свои деньги Сегодня 16:11 — Кредит&Депозит Добавьте Finance.ua в избранные источники Google CreditKasa предупреждает: как распознать мошенническую схему и защитить свои деньги

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