Украинцы взяли 710 ипотечных кредитов в июле: названы регионы-лидеры

На первичном рынке недвижимости банки заключили 367 кредитных договоров на 730 млн грн.

В июле банки Украины выдали 710 новых ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков на предмет ипотечного кредитования.

Сколько ипотек было выдано на первичном и вторичном рынках

На первичном рынке недвижимости банки заключили 367 кредитных договоров на 730 млн грн. Из них 134 кредита на 253 млн грн были предоставлены под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

На вторичном рынке недвижимости выдали 343 кредита на общую сумму 714 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила 7,64% годовых на первичном рынке и 10,06% — на вторичном.

Доля неработающих кредитов в ипотечном портфеле составила 12%.

В каких регионах выдали больше всего ипотек

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано:

в Киевской области (265 договоров на общую сумму 543 млн. грн., или 38% от общего объема);

в Киеве (87 договоров на 209 млн грн);

во Львовской области (52 договора на 130 млн. грн.);

в Винницкой области (28 договоров на 58 млн. грн);

в Волынской области (25 договоров на 54 млн. грн).

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что цены на украинском рынке недвижимости в 2026 году весьма неравномерны. В регионах, которые считаются относительно безопасными, однокомнатные квартиры преимущественно дорожают. В прифронтовых городах цены на жилье почти не меняются или даже снижаются. На начало сентября 2026 года самые дорогие на вторичном рынке однокомнатные квартиры в Киеве и Львове. Медианная стоимость выходит около 72 тыс. долларов в столице и 74 тыс. долларов во Львове.