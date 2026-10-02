НБУ объяснил, как определяет объемы размещения трехмесячных депозитных сертификатов

Национальный банк Украины раскрыл принцип, по которому определяет объемы размещения трехмесячных депозитных сертификатов на процентных тендерах. Такой подход должен поддерживать конкуренцию банков за вкладчиков и привлекательность гривневых сбережений.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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От чего зависит объем размещения депозитных сертификатов

Определяя объемы размещения трехмесячных депозитных сертификатов, НБУ учитывает совокупный предел банков на их приобретение. Изменение этого совокупного лимита оказывает непосредственное влияние на объемы размещения.

Такой подход позволяет сохранять связь между привлечением срочных гривневых депозитов населения банками и их возможностями вкладывать средства в трехмесячные депозитные сертификаты, усиливая одновременно ценовую конкуренцию между банками на процентных тендерах.

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В дальнейшем Национальный банк планирует увеличивать прозрачность параметров размещения трехмесячных депозитных сертификатов по мере развития операционного дизайна процентной политики.