В Польше будет легче снять наличные с банкоматов — Finance.ua

В Польше будет легче снять наличные с банкоматов Сегодня 19:01 — Финтех и Карты

В Польше будет легче снять наличные с банкоматов

Все банкоматы и терминалы для внесения наличных денег в Польше должны адаптироваться к новым стандартам. Об этом гласит Закон о доступности, который имплементирует Европейский закон ЕС о доступности. Новые правила используются с 28 июня 2025 года.

Об этом пишет in Poland.

Положения Закона вступили в силу 28 июня 2025 года, и с этой даты предприятия должны выводить на рынок продукты, отвечающие требованиям доступности, а также предлагать и предоставлять доступные услуги в соответствии с положениями настоящего Закона.

Один из ключевых элементов реформы — внедрение многоканальной системы связи в банкоматах. Вся информация, отображаемая на экране, будет иметь свои аудиоэквиваленты.

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Банкоматы будут оснащены разъемами для наушников, что позволит незрячим и слабовидящим людям самостоятельно пользоваться устройствами благодаря функции голосового считывания.

Изменения также затронут цифровые клавиатуры — клавиша с цифрой 5 будет тактильно обозначена, что облегчит ориентирование для людей с проблемами зрения. Кроме того, экраны будут иметь режимы высокой контрастности, альтернативные формы коммуникации (текст, графические символы, звуковые сигналы), а также будет увеличено время на выполнение действий. Конструкция устройств будет переделана таким образом, чтобы управление требовало минимальных физических усилий для людей с ограниченными возможностями передвижения.

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Финансовым учреждениям придется позаботиться об устранении физических барьеров вокруг банкоматов. Доступ к устройствам должен быть удобным для людей на инвалидных колясках.

inpoland По материалам:

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