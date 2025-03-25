Какие комиссии на снятие наличных в банкоматах — Finance.ua

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Какие комиссии на снятие наличных в банкоматах

Личные финансы
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Какие комиссии на снятие наличных в банкоматах
Какие комиссии на снятие наличных в банкоматах
Часто комиссии банки тщательно прописывают в документе, который называется «тарифы». Для каждого банковского продукта, текущего или карточного счета, депозита или кредита банки готовят подробные тарифы, в которых четко указывают, сколько клиент должен заплатить за ту или иную услугу, предоставленную банком. Также указывается, какие услуги предоставляются бесплатно (без комиссии).
Возьмем, например, ПриватБанк, у которого существуют две разные карты (и соответственно, два разных тарифных плана. — Ред.): «Универсальная» и «Карта для выплат».
С «Карты для выплат» (сокращенно — КДВ) банк разрешает снимать наличные деньги как в банкоматах, так и в кассе совершенно бесплатно.
В то же время для карты «Универсальная» существует комиссия за снятие наличных — как в банкомате, так и в кассе отделения — в размере 1% от суммы снятия. К примеру, при снятии с «Универсальной» 20 тыс. грн придется отдать банку 200 грн.
При этом ПриватБанк не вводит лимит на снятие в течение месяца. Единственное ограничение, которое установил банк, — снимать можно не чаще 20 тыс. грн один раз в 3 часа.
Остальные банки могут устанавливать месячный лимит суммы, которую можно снять без комиссии. При превышении лимита придется заплатить комиссию и достаточно ощутимую.
Так, Сенс Банк установил месячный лимит на снятие наличных денег для своих тарифных пакетов White, Black и Graphite в размере соответственно 20 тыс., 30 тыс. и 50 тыс. грн.
Такую сумму можно снять без комиссии в любом банкомате мира. Но если нужно снять больше на протяжении месяца, банк возьмет плату в размере 3%, по меньшей мере 25 грн. То есть за снятие тех же 20 тыс. грн сверх лимита придется отдать банку сразу 600 грн.
Читайте больше в статье:

Это следует знать о банковских комиссиях. Часть 1

По материалам:
Finance.ua
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