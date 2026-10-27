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В Литве создали реактивный дрон-перехватчик шахедов — детали (фото)

Финтех и Карты
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В Литве создали реактивный дрон-перехватчик шахедов — детали (фото)
В Литве создали реактивный дрон-перехватчик шахедов — детали (фото)
Стратегический оборонный альянс (СДА) представил реактивный беспилотник-перехватчик X-12, один из элементов разрабатываемой СДА многоуровневой системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщило издание Delfi.
Представитель ассоциации Ричардас Савицкас отмечает, что X-12 — это беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем, предназначенный для перехвата и сбивания воздушных целей, в том числе реактивных беспилотников «Геран-5» и «Шахед», используемых россией.
Разработчики технологии, уже прошедшей испытания в боевых условиях в Украине, уверены, что она может значительно усилить противовоздушную оборону нашей страны и даже изменить ход войны.
Министерство национальной обороны также приветствует возможность интеграции таких беспилотников в систему противовоздушной обороны Литвы.
Ассоциация Strategic Defense Alliance (SDA), объединяющая украинские, литовские и латвийские компании в сфере оборонных технологий, представила X-12 как один из элементов разрабатываемой SDA многоуровневой системы противовоздушной обороны.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
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