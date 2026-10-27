Стратегический оборонный альянс (СДА) представил реактивный беспилотник-перехватчик X-12, один из элементов разрабатываемой СДА многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщило издание Delfi

Представитель ассоциации Ричардас Савицкас отмечает, что X-12 — это беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем, предназначенный для перехвата и сбивания воздушных целей, в том числе реактивных беспилотников «Геран-5» и «Шахед», используемых россией.

Разработчики технологии, уже прошедшей испытания в боевых условиях в Украине, уверены, что она может значительно усилить противовоздушную оборону нашей страны и даже изменить ход войны.

Министерство национальной обороны также приветствует возможность интеграции таких беспилотников в систему противовоздушной обороны Литвы.