0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Дропам» грозит до 6 лет заключения: принят закон

Финтех и Карты
413
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
«Дропам» грозит до 6 лет заключения: принят закон
«Дропам» грозит до 6 лет заключения: принят закон
Верховная Рада Украины приняла законопроект № 16013 об усилении противодействия финансовому мошенничеству. Документ предусматривает уголовную ответственность за незаконные операции с платежными инструментами, банковскими счетами и электронными кошельками, в том числе за передачу карт другим лицам для мошеннических операций.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

За что предусмотрена уголовная ответственность

Закон усовершенствует механизм противодействия финансовому мошенничеству и имплементирует в украинское законодательство положения Директивы ЕС 2019/713.
Изменениями к статье 200 Уголовного кодекса Украины вводится уголовная ответственность за незаконные действия с платежными инструкциями, платежными уведомлениями, платежными поручениями, платежными инструментами и другими средствами доступа к банковскому и электронному кошельку, в том числе за их присвоение, похищение, похищение уголовно противоправным путём.
Читайте также

Наказание за передачу банковских карт

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 201¹, которая устанавливает ответственность за передачу, получение, приобретение, хранение и другое приобретение платежных инструментов или индивидуальной учетной информации с целью совершения мошенничества или иного уголовного правонарушения.
Место для вашей рекламы
Ответственность также касается предоставления доступа к таким данным, банковским или платежным счетам и электронным кошелькам. Предусмотрены следующие наказания:
  • передача платежного инструмента для мошенничества другим лицам — штраф от 300 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 17 000 грн);
  • получение, приобретение, хранение, сбыт или передача чужих платежных инструментов с целью мошенничества — штраф от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 000 до 85 000 грн), ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет;
  • повторное совершение правонарушения или совершение организованной группой — штраф от 5000 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 000 до 170 000 грн) или лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
Читайте также
Вместе с тем предоставляется возможность освобождения от уголовной ответственности для лица, впервые совершившего уголовное правонарушение, добровольно сообщившего об этом и активно способствовавшего раскрытию и пресечению уголовного правонарушения.

Ответственность для юридических лиц

Изменениями к статьям 96³ и 96⁹ Уголовного кодекса Украины расширяются основания для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера в случае совершения деяний, предусмотренных статьей 200 и новой статьей 2001 УК Украины.
Отдельно определяется подследственность новой статьи 200¹ УК Украины, в частности досудебное расследование будет осуществляться следователем органа, начавшего досудебное расследование или к подследственности которого относится уголовное правонарушение, в котором были использованы переданные или полученные платежный инструмент, индивидуальная учетная информация, либо был предоставлен доступ к ним или к банковскому либо платежному счету, электронному кошельку.
Читайте также
Закон четко разграничивает ответственность между лицами, передающими свои банковские счета или карточки для мошеннических операций, и организаторами таких схем.
Напомним, в августе Finance.ua сообщал, что Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16013, предусматривающий криминализацию передачи и обращения «дроп-счетов» и устанавливающий штрафы и лишение свободы за ряд связанных нарушений. Законопроект направлен на усиление защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества и совершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия финансовым преступлениям.
Законопроект должен усилить ответственность не только за непосредственное мошенничество, но и за передачу счетов и данных, которые могут использоваться в преступных схемах.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Платежные картыЗаконопроектыЗаконыМошенничество
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems