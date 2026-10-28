«Дропам» грозит до 6 лет заключения: принят закон

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 16013 об усилении противодействия финансовому мошенничеству. Документ предусматривает уголовную ответственность за незаконные операции с платежными инструментами, банковскими счетами и электронными кошельками, в том числе за передачу карт другим лицам для мошеннических операций.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

За что предусмотрена уголовная ответственность

Закон усовершенствует механизм противодействия финансовому мошенничеству и имплементирует в украинское законодательство положения Директивы ЕС 2019/713.

Изменениями к статье 200 Уголовного кодекса Украины вводится уголовная ответственность за незаконные действия с платежными инструкциями, платежными уведомлениями, платежными поручениями, платежными инструментами и другими средствами доступа к банковскому и электронному кошельку, в том числе за их присвоение, похищение, похищение уголовно противоправным путём.

Наказание за передачу банковских карт

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 201¹, которая устанавливает ответственность за передачу, получение, приобретение, хранение и другое приобретение платежных инструментов или индивидуальной учетной информации с целью совершения мошенничества или иного уголовного правонарушения.

Ответственность также касается предоставления доступа к таким данным, банковским или платежным счетам и электронным кошелькам. Предусмотрены следующие наказания:

передача платежного инструмента для мошенничества другим лицам — штраф от 300 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 17 000 грн);

получение, приобретение, хранение, сбыт или передача чужих платежных инструментов с целью мошенничества — штраф от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 000 до 85 000 грн), ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет;

повторное совершение правонарушения или совершение организованной группой — штраф от 5000 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 000 до 170 000 грн) или лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

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Вместе с тем предоставляется возможность освобождения от уголовной ответственности для лица, впервые совершившего уголовное правонарушение, добровольно сообщившего об этом и активно способствовавшего раскрытию и пресечению уголовного правонарушения.

Ответственность для юридических лиц

Изменениями к статьям 96³ и 96⁹ Уголовного кодекса Украины расширяются основания для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера в случае совершения деяний, предусмотренных статьей 200 и новой статьей 2001 УК Украины.

Отдельно определяется подследственность новой статьи 200¹ УК Украины, в частности досудебное расследование будет осуществляться следователем органа, начавшего досудебное расследование или к подследственности которого относится уголовное правонарушение, в котором были использованы переданные или полученные платежный инструмент, индивидуальная учетная информация, либо был предоставлен доступ к ним или к банковскому либо платежному счету, электронному кошельку.

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Закон четко разграничивает ответственность между лицами, передающими свои банковские счета или карточки для мошеннических операций, и организаторами таких схем.

Напомним, в августе Finance.ua сообщал , что Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16013, предусматривающий криминализацию передачи и обращения «дроп-счетов» и устанавливающий штрафы и лишение свободы за ряд связанных нарушений. Законопроект направлен на усиление защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества и совершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия финансовым преступлениям.