В Украине могут ввести отдельную уголовную ответственность за передачу банковских карт, платежных данных и доступ к счетам для дальнейшего совершения мошенничества или других преступлений. За такие действия предлагают, в частности, наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Соответствующие изменения предусматривает законопроект № 16013 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о защите граждан, их средств от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами», внесенный президентом Владимиром Зеленским, передает Судебно-юридическая газета.
Законопроект направлен на имплементацию положений Директивы ЕС 2019/713 о борьбе с мошенничеством с безналичными платежными средствами.
Отдельная ответственность за передачу платежных инструментов
Проект предусматривает изменения в статью 200 Уголовного кодекса Украины. Ее действие предлагают распространить, в частности, на фальсификацию платежных инструкций, платежных инструментов, других средств доступа к банковскому и/или платежному счету, электронным кошелькам, индивидуальной учетной информации и электронным деньгам.
Также предлагается установить уголовную ответственность за незаконное присвоение, похищение, завладение путем обмана или злоупотребление доверием или приобретение другим уголовно-противоправным путем платежных инструментов, индивидуальной учетной информации или других средств доступа к ним. Отдельно речь идет о незаконном получении доступа к банковскому и/или платежному счету или электронному кошельку.
Кроме того, Уголовный кодекс предлагает дополнить новой статьей 200¹.
Она предлагает установить ответственность за передачу, получение, приобретение, хранение или другое приобретение платежных инструментов, данных для доступа к ним, банковских или платежных счетов или электронных кошельков, если это делается с целью совершения мошенничества или иного уголовного правонарушения.
Документ также предусматривает изменения в статьи 963, 969 Уголовного кодекса Украины и расширяет основания для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера в случае совершения деяний, охватываемых статьей 200 и новой статьей 200¹ Уголовного кодекса Украины.
Также предлагается предусмотреть изменение в статью 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой уголовные производства по новой статье 200¹ Уголовного кодекса Украины будут расследоваться следователем того органа, который начал досудебное расследование или к подследственности которого относится уголовное правонарушение, где были использованы переданные или полученные платежный инструмент, индивидуальная учетная информация, предоставленный к ним доступ или банковского и/или платежного счета, электронного кошелька.
В проекте закона отмечается, что сети номинальных владельцев платежных счетов — так называемые «дроп-счета» — приобрели системный характер.
Практика документирования уголовных правонарушений подтверждает, что «дроп-сети» является одним из ключевых инструментов функционирования схем платежного мошенничества, деятельности мошеннических call-центров, незаконного игорного бизнеса, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, незаконного обращения подакцизных товаров, выгодоприобретателей финансовых потоков.
Организаторы таких схем могут распределять финансовые операции между большим количеством номинальных счетов, что усложняет финансовый мониторинг, блокирование средств и установление реальных участников преступной деятельности.
Привлечение владельцев таких счетов к уголовной ответственности в значительной степени зависит от возможности доказать их соучастие в конкретном преступлении.
К ответственности могут привлекать и компании
Законопроект также предусматривает возможность применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера, если их уполномоченное лицо совершило от имени и в интересах юридического лица соответствующие уголовные правонарушения.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 200 и новой статьей 200¹ УК Украины.
Что предлагает законопроект
Вводится новая статья 200¹ УК Украины — отдельная уголовная ответственность за операции с платежными инструментами и доступ к счетам, если они совершаются для будущего мошенничества или иного преступления.
Передача карты, платежных данных или доступа к счету для преступления становится отдельным преступлением. За это предлагают штраф от 300 до 1000 НМДГ — примерно от 5 до 17 тысяч гривен.
За получение, покупку, хранение, сбыт или передачу чужих платежных инструментов для преступления предлагают штраф 3000−10 000 НМДГ, ограничение свободы на 2−5 лет или лишение свободы на 2−6 лет.
За повторное совершение или организованной группой — лишение свободы на 5−8 лет.
Расширяется статья 200 УК Украины. Уголовно наказуемыми предлагают сделать не только подделку платежных карт, но и фальсификацию платежных инструкций, сообщений, поручений, средств доступа к счетам, электронным кошелькам и индивидуальной учетной информации. Если раньше был только штраф, то сейчас прописали и ограничение свободы сроком от 2 до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок.
Отдельно криминализируют незаконное завладение платежными инструментами и данными доступа — похищение, присвоение, завладение обманом или другим уголовно-противоправным путем, а также незаконный доступ к счету или электронному кошельку. За это предусматривают от 5 до 8 тысяч НМДГ либо ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
За повторные действия или сговор группы до 4−6 лет лишения свободы.
К уголовной ответственности могут привлекаться и юридические лица. Статьи 200 и 200¹ включают в перечень правонарушений, за которые к компаниям могут применяться меры уголовно-правового характера.
Компанию потенциально могут ликвидировать, если ее уполномоченное лицо совершило соответствующие преступления по статьям 200 или 200¹ УК.
Изменяется порядок внесения сведений в ЕРДР относительно юридических лиц — к перечню преступлений, которые могут служить основанием для такого производства, добавляют статью 200 и части 2 и 3 статьи 200¹.
Отдельно определяется подследственность новой статьи 200¹: ее расследует следователь органа, начавшего досудебное расследование или к подследственности которого относится уголовное правонарушение, в котором были использованы переданные или полученные платежный инструмент, индивидуальная учетная информация, предоставлен к ним доступ или банковскому и/или платежному счету, электронному кошельку.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров.
«Направил в Верховную Раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров, участии в них, а также о дополнительной существенной защите людей от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами. Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и жесткой, и не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто все это организует, обогащается с колл-центров, владеет ими. Первый законопроект именно это предусматривает», — сообщал Зеленский.