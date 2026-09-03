За аренду карты для мошенничества введут отдельную статью УК — детали нового законопроекта Зеленского Сегодня 11:07 — Финтех и Карты

Сети номинальных владельцев платежных счетов приобрели системный характер

В Украине могут ввести отдельную уголовную ответственность за передачу банковских карт, платежных данных и доступ к счетам для дальнейшего совершения мошенничества или других преступлений. За такие действия предлагают, в частности, наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Соответствующие изменения предусматривает законопроект № 16013 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о защите граждан, их средств от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами», внесенный президентом Владимиром Зеленским, передает Судебно-юридическая газета.

Законопроект направлен на имплементацию положений Директивы ЕС 2019/713 о борьбе с мошенничеством с безналичными платежными средствами.

Отдельная ответственность за передачу платежных инструментов

Проект предусматривает изменения в статью 200 Уголовного кодекса Украины. Ее действие предлагают распространить, в частности, на фальсификацию платежных инструкций, платежных инструментов, других средств доступа к банковскому и/или платежному счету, электронным кошелькам, индивидуальной учетной информации и электронным деньгам.

Также предлагается установить уголовную ответственность за незаконное присвоение, похищение, завладение путем обмана или злоупотребление доверием или приобретение другим уголовно-противоправным путем платежных инструментов, индивидуальной учетной информации или других средств доступа к ним. Отдельно речь идет о незаконном получении доступа к банковскому и/или платежному счету или электронному кошельку.

Кроме того, Уголовный кодекс предлагает дополнить новой статьей 200¹.

Она предлагает установить ответственность за передачу, получение, приобретение, хранение или другое приобретение платежных инструментов, данных для доступа к ним, банковских или платежных счетов или электронных кошельков, если это делается с целью совершения мошенничества или иного уголовного правонарушения.

Документ также предусматривает изменения в статьи 963, 969 Уголовного кодекса Украины и расширяет основания для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера в случае совершения деяний, охватываемых статьей 200 и новой статьей 200¹ Уголовного кодекса Украины.

Также предлагается предусмотреть изменение в статью 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой уголовные производства по новой статье 200¹ Уголовного кодекса Украины будут расследоваться следователем того органа, который начал досудебное расследование или к подследственности которого относится уголовное правонарушение, где были использованы переданные или полученные платежный инструмент, индивидуальная учетная информация, предоставленный к ним доступ или банковского и/или платежного счета, электронного кошелька.

Борьба с «дроп"-сетями

В проекте закона отмечается, что сети номинальных владельцев платежных счетов — так называемые «дроп-счета» — приобрели системный характер.

Практика документирования уголовных правонарушений подтверждает, что «дроп-сети» является одним из ключевых инструментов функционирования схем платежного мошенничества, деятельности мошеннических call-центров, незаконного игорного бизнеса, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, незаконного обращения подакцизных товаров, выгодоприобретателей финансовых потоков.

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Организаторы таких схем могут распределять финансовые операции между большим количеством номинальных счетов, что усложняет финансовый мониторинг, блокирование средств и установление реальных участников преступной деятельности.

Привлечение владельцев таких счетов к уголовной ответственности в значительной степени зависит от возможности доказать их соучастие в конкретном преступлении.

К ответственности могут привлекать и компании

Законопроект также предусматривает возможность применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера, если их уполномоченное лицо совершило от имени и в интересах юридического лица соответствующие уголовные правонарушения.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 200 и новой статьей 200¹ УК Украины.

Что предлагает законопроект

Вводится новая статья 200¹ УК Украины — отдельная уголовная ответственность за операции с платежными инструментами и доступ к счетам, если они совершаются для будущего мошенничества или иного преступления. Передача карты, платежных данных или доступа к счету для преступления становится отдельным преступлением. За это предлагают штраф от 300 до 1000 НМДГ — примерно от 5 до 17 тысяч гривен. За получение, покупку, хранение, сбыт или передачу чужих платежных инструментов для преступления предлагают штраф 3000−10 000 НМДГ, ограничение свободы на 2−5 лет или лишение свободы на 2−6 лет. За повторное совершение или организованной группой — лишение свободы на 5−8 лет. Расширяется статья 200 УК Украины. Уголовно наказуемыми предлагают сделать не только подделку платежных карт, но и фальсификацию платежных инструкций, сообщений, поручений, средств доступа к счетам, электронным кошелькам и индивидуальной учетной информации. Если раньше был только штраф, то сейчас прописали и ограничение свободы сроком от 2 до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок. Отдельно криминализируют незаконное завладение платежными инструментами и данными доступа — похищение, присвоение, завладение обманом или другим уголовно-противоправным путем, а также незаконный доступ к счету или электронному кошельку. За это предусматривают от 5 до 8 тысяч НМДГ либо ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. За повторные действия или сговор группы до 4−6 лет лишения свободы. К уголовной ответственности могут привлекаться и юридические лица. Статьи 200 и 200¹ включают в перечень правонарушений, за которые к компаниям могут применяться меры уголовно-правового характера. Компанию потенциально могут ликвидировать, если ее уполномоченное лицо совершило соответствующие преступления по статьям 200 или 200¹ УК. Изменяется порядок внесения сведений в ЕРДР относительно юридических лиц — к перечню преступлений, которые могут служить основанием для такого производства, добавляют статью 200 и части 2 и 3 статьи 200¹. Отдельно определяется подследственность новой статьи 200¹: ее расследует следователь органа, начавшего досудебное расследование или к подследственности которого относится уголовное правонарушение, в котором были использованы переданные или полученные платежный инструмент, индивидуальная учетная информация, предоставлен к ним доступ или банковскому и/или платежному счету, электронному кошельку.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров.

«Направил в Верховную Раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров, участии в них, а также о дополнительной существенной защите людей от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами. Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и жесткой, и не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто все это организует, обогащается с колл-центров, владеет ими. Первый законопроект именно это предусматривает», — сообщал Зеленский.

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