0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что готовит FinRetail 2026 — главный ивент года на пересечении финтеха и ритейла

Финтех и Карты
35
Что готовит FinRetail 2026 — главный ивент года на пересечении финтеха и ритейла
Что готовит FinRetail 2026 — главный ивент года на пересечении финтеха и ритейла
Уже 16 сентября FinRetail 2026 соберет вместе всех, кого интересует развитие украинской экономики, retail и масштабирование компаний. Представители бизнеса и банков будут говорить об актуальных изменениях, грядущих нововведениях и их влиянии на рынок уже в ближайшем будущем.
Спикеры готовят соло-выступления и планируют присоединиться к дискуссиям. Среди экспертов — представители украинских банков, бизнесов, финтеха, e-commerce и регуляторов рынка.
К примеру, спикером FinRetail будет Богдан Погорелый, Product Owner «Эпицентр Бизнес». Он готовит выступление на тему «Закупки, документы, кредитование в одном кабинете: как „Эпицентр“ строит цифровую платформу для бизнес-клиентов».
Также на ивенте выступит Deputy CEO NovaPay Алексей Миропольский с темой «Экономика платежа: как финтех может стать драйвером роста бизнеса».
Кроме того, на ивенте будут две масштабные дискуссии. Тема первой из них — «Карта или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла» (модератор Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА и основателя Open API Group).
Тема второй дискуссии — «Кредит без перехода в банк: кто профинансирует покупку внутри checkout» (модератор Алексей Козырев, финансовый эксперт портала Minfin).
С полной программой FinRetail 2026 можно ознакомиться на сайте конференции.

Как присоединиться к FinRetail 2026?

Поскольку конференция уже совсем близко, позаботиться об участии в ивенте стоит уже в ближайшее время. К тому же для тех, кто приобретет билеты до 8 сентября, действуют более низкие цены. Поспешите приобщиться на наиболее выгодных условиях.
Ситуация в Киеве изменилась и жители города адаптируются к новым реалиям и жизни в условиях частых воздушных тревог. Поэтому FinRetail 2026 будет проведен на локации, которая расположена в укрытии, чтобы позаботиться о безопасности участников. Точный адрес участники получат в письме с билетом.
Важно: FinRetail состоится исключительно офлайн. Однако в стоимость билета входят также презентации спикеров, которые участники смогут при необходимости посмотреть позже.
FinRetail — это конференция о прогрессе в финсекторе, сотрудничестве ритейла и банков, инновациях и внедрении технологий для усиления продаж и улучшения работы бизнеса. Не упустите возможность узнать последние новости рынка из первых уст!

📍 КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Провести FinRetail в этом году помогают партнеры:
  • «Твоя Позика» — амбициозная украинская финтех-компания, масштабируемая в сфере онлайн-кредитования.
  • PSP Platon — сервис для приема платежей онлайн.
  • Moneyveo — круглосуточный сервис скорых онлайн-кредитов.
Организаторы инвента — финансовые порталы Finance.ua и Минфин — благодарны партнерам за поддержку.
По материалам:
Finance.ua
ФинтехТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems