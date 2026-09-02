Уже 16 сентября FinRetail 2026 соберет вместе всех, кого интересует развитие украинской экономики, retail и масштабирование компаний. Представители бизнеса и банков будут говорить об актуальных изменениях, грядущих нововведениях и их влиянии на рынок уже в ближайшем будущем.
Спикеры готовят соло-выступления и планируют присоединиться к дискуссиям. Среди экспертов — представители украинских банков, бизнесов, финтеха, e-commerce и регуляторов рынка.
К примеру, спикером FinRetail будет Богдан Погорелый, Product Owner «Эпицентр Бизнес». Он готовит выступление на тему «Закупки, документы, кредитование в одном кабинете: как „Эпицентр“ строит цифровую платформу для бизнес-клиентов».
Также на ивенте выступит Deputy CEO NovaPay Алексей Миропольский с темой «Экономика платежа: как финтех может стать драйвером роста бизнеса».
Кроме того, на ивенте будут две масштабные дискуссии. Тема первой из них — «Карта или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла» (модератор Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА и основателя Open API Group).
Тема второй дискуссии — «Кредит без перехода в банк: кто профинансирует покупку внутри checkout» (модератор Алексей Козырев, финансовый эксперт портала Minfin).
С полной программой FinRetail 2026 можно ознакомиться на сайте конференции.
Как присоединиться к FinRetail 2026?
Поскольку конференция уже совсем близко, позаботиться об участии в ивенте стоит уже в ближайшее время. К тому же для тех, кто приобретет билеты до 8 сентября, действуют более низкие цены. Поспешите приобщиться на наиболее выгодных условиях.
Ситуация в Киеве изменилась и жители города адаптируются к новым реалиям и жизни в условиях частых воздушных тревог. Поэтому FinRetail 2026 будет проведен на локации, которая расположена в укрытии, чтобы позаботиться о безопасности участников. Точный адрес участники получат в письме с билетом.
Важно: FinRetail состоится исключительно офлайн. Однако в стоимость билета входят также презентации спикеров, которые участники смогут при необходимости посмотреть позже.
FinRetail — это конференция о прогрессе в финсекторе, сотрудничестве ритейла и банков, инновациях и внедрении технологий для усиления продаж и улучшения работы бизнеса. Не упустите возможность узнать последние новости рынка из первых уст!