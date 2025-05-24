Украинцы снимают больше средств в банкоматах: статистика в Украине и за рубежом — Finance.ua

Украинцы снимают больше средств в банкоматах: статистика в Украине и за рубежом Сегодня 08:11 — Казна и Политика

Украинцы снимают больше средств в банкоматах: статистика в Украине и за рубежом

В I квартале 2025 года средняя сумма одной операции по снятию наличных денег выросла на 18% г/г до 4735 гривен. За рубежом величина одного снятия вдвое больше, чем в Украине.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ (I квартал 2025 г.).

В собственной сети банкоматов банка-эмитента карты украинцы снимают большие суммы — в среднем 5033 гривен. В банкоматах других банков-резидентов — 3651 гривну.

По данным НБУ, за границей величина одного снятия вдвое больше, чем в Украине, и составляет 8730 гривен.

С начала 2025 года доля наличных сделок с платежными картами возобновила сокращение, составив уже менее 5% по количеству сделок. Но по сумме она составляет 34,9%.

Сеть банкоматов выросла в I квартале до 30,4 тысячи за счет заметного увеличения ПТКС у отдельных частных банков. Более половины (17,3 тысячи банкоматов) — ПриватБанка

Сеть POS-терминалов стремительно растет с середины 2022 года. В I квартале лидерами прироста были Приватбанк и НоваПэй (+10,0 тысяч штук и +6,2 тысячи единиц соответственно).

Также заметно выросла сеть частных банков. Всего в I квартале участники рынка увеличили сеть на 26,5 тысячи до 549 тысяч.

В I квартале количество активных платежных карт заметно увеличилось только у государственных банков.

Наибольший рост произошел в ПриватБанке. Количество активных карт единственного небанка-эмитента — компании НоваПэй несколько возросло. Общая численность составила 59,5 млн штук.

В I квартале количество структурных подразделений банков сократилось всего на 16 отделений 4966.

Сеть государственных (вместе с Приватбанком) и частных банков уменьшилась по семь филиалов каждая соответственно. Больше всего подразделений закрыли в Киеве.

Учетная численность штатных сотрудников росла третий квартал подряд и достигла 96,4 тысячи, из них 19,1 тысячи в ПриватБанке.

Количество банков Украины сократилось до 60. В марте банк Портал самостоятельно отдал банковскую лицензию, поэтому количество действующих в Украине банков за квартал уменьшилось до 60.

Учитывая мизерную долю активов финучреждения (0,01% от чистых активов сектора), его вывод с рынка не оказал значительного влияния на банковский сектор.

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