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Повысит ли НБУ учетную ставку — прогноз банкиров

Финтех и Карты
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Банкиры не пришли к единому мнению о решении Национального банка Украины об учетной ставке
Банкиры не пришли к единому мнению о решении Национального банка Украины об учетной ставке
Банкиры не пришли к единому мнению относительно решения Национального банка Украины об учетной ставке на заседании 29 октября. Из пяти опрошенных представителей банков два прогнозируют сохранение ставки на уровне 16%, еще двое ожидают ее повышения на 0,5 процентного пункта до 16,5%. Один из респондентов допускает оба сценария.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Увеличит ли НБУ учетную ставку

Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын считает, что, несмотря на ускорение инфляции в сентябре, Нацбанк оставит ставку неизменной из-за ухудшения экономической динамики.
«Повышение ставки не позволит напрямую сдержать инфляцию, вызванную такими шоками предложения», — отметил он, указав на последствия массированных ударов по логистической инфраструктуре и производственным мощностям.
В то же время начальница управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банка Инна Провотар видит вероятность повышения учетной ставки до 16,5%.
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«Дополнительные 0,5 п. п. — это не столько о существенном усилении монетарной политики, сколько об уверенности рынка в том, что Национальный банк Украины держит ситуацию под контролем. В настоящее время доверие к гривне имеет не меньшее значение, чем сам уровень ставки», — сказала она.
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Директор департамента стратегии и корпоративного управления Кредобанка Роман Лепак ожидает сохранения ставки на уровне 16%, однако оценивает как высокую вероятность повышения на следующем заседании в декабре.
По его мнению, ускорения инфляции в конце года НБУ ожидал и раньше, однако российские атаки на производственные мощности, логистические и энергетические объекты создали дополнительное ценовое давление. После двух подряд повышений ставки в июле и сентябре регулятор может взять паузу, чтобы оценить влияние предыдущих решений на поведение участников финансового рынка.
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Заместитель председателя правления а́банка, руководитель направления риск-менеджмента Олег Трибулкин, наоборот, ожидает повышения ставки на 0,5 п.п. — до 16,5%. Среди аргументов он назвал ускорение инфляции в сентябре до 10%, рост расходов на горючее и логистику и последствия атак на инфраструктуру.
Директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев считает реальными оба сценария — сохранение ставки на уровне 16% или ее повышение до 16,5%, однако в настоящее время несколько больше склоняется к первому.
По его оценке повышение ставки может поддержать привлекательность гривневых сбережений и сдержать спрос на валюту, однако дополнительное усиление монетарной политики может сдерживать экономическую активность.

Как могут измениться прогнозы инфляции и ВВП

Относительно обновленного макропрогноза банкиры ожидают ухудшения оценок экономического роста и повышения прогноза инфляции.
В Райффайзен Банке ожидают ухудшение большинства показателей по сравнению с июльским прогнозом НБУ, в частности, экономического роста, инфляции, международных резервов и сальдо текущего счета. В то же время прогноз номинального ВВП может существенно не измениться, поскольку более слабый реальный рост частично будет компенсироваться более высокой инфляцией.
Новый прогноз реального ВВП, по оценке Кредобанка, может быть близок к 0% в 2026 году и 0,5−1% в 2027 году, а инфляция — около 11% и 7,5−9% соответственно. Среди факторов пересмотра банк называет российские атаки на предприятия и инфраструктуру, эскалацию войны на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть, блокаду Черного моря и атаки на гражданские суда.
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Повышение прогноза инфляции на 2026 год одновременно с ухудшением оценки экономического роста ожидает а́банк из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, ударов по энергетической, производственной и логистической инфраструктуре и высоких цен на топливо. Отдельным риском там считают внешнее финансирование: значительная часть потребностей Украины на 2027 год пока не имеет подтвержденных источников, а вопрос использования замороженных российских активов остается нерешенным, что может отсрочить переход НБУ к циклу снижения ставки.
В банке «Глобус» допускают пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения, а экономического роста — в сторону снижения по сравнению с июльскими 1,8%. Среди основных рисков — интенсивность российских атак, подорожание горючего и энергоресурсов, перспективы международного финансирования, а в следующем году возможны трудности с энергоснабжением, дефицит рабочей силы и дополнительные затраты на восстановление поврежденных объектов.

Каким может быть курс доллара до конца года

Относительно валютного курса Райффайзен Банк ожидает, что к концу года доллар приблизится к 46 грн/$1 и может несколько превысить этот уровень, в том числе из-за глобального усиления американской валюты.
Представитель банка «Глобус» прогнозирует курс преимущественно в пределах 45,5−46 грн/$1 в ближайшие недели и допускает постепенное приближение официального курса к 46,5 грн/$1 до конца года. Основными факторами будут оставаться политика НБУ, спрос на валюту со стороны импортеров, инфляционные ожидания и поступление внешнего финансирования.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
НБУКредитыДепозитыКурс гривны
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