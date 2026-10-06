НБУ поднял учетную ставку до 16%. Что будет с депозитами и курсом доллара

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 15,5% до 16% годовых. Почему регулятор пошел на этот шаг именно сейчас, как это связано с инфляцией, энергетикой и военными рисками? И чего ждать вкладчикам?

Ответы на эти вопросы в новом видео для Finance.ua дал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Почему НБУ поднял учетную ставку до 16%

Национальный банк повысил учетную ставку с 15,5% до 16% годовых. Изменение составляет всего 0,5 процентного пункта, но решение оказывает влияние на стоимость денег в экономике.

Как объясняет Мамедов, учетная ставка является одним из главных инструментов НБУ для влияния на инфляцию. Когда цены растут быстрее, регулятор может повышать ставку, чтобы сделать сбережения в гривне более привлекательными и сдержать спрос на заемные средства.

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В августе годовая инфляция составила 8,1%. В то же время, осенью появились дополнительные риски для роста цен. Среди них банкир называет ужесточение российских атак на энергетику, производство и логистику.

Поэтому бизнес тратит больше на электроэнергию, горючее, перевозку и обеспечение непрерывной работы. Часть этих расходов может сказываться на ценах товаров и услуг.

По словам Мамедова, поэтому решение НБУ можно рассматривать как превентивный шаг — регулятор пытается ограничить риски дальнейшего ускорения инфляции.

Станут ли депозиты выгоднее

Для вкладчиков повышение ставки является положительным сигналом, считает банкир.

НБУ стимулирует банки привлекать срочные гривневые депозиты, в частности, через механизм депозитных сертификатов. Поэтому банки заинтересованы предлагать клиентам конкурентные условия.

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В настоящее время наиболее распространенные ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока составляют ориентировочно 13,5−16% годовых:

на 3 месяца — преимущественно 13,5−14,5%;

на 6 месяцев — 14,5−15,5%;

на 9−12 месяцев — примерно 14,5−16%.

По отдельным акционным и бонусным предложениям доходность может достигать 17−17,5% годовых.

Мамедов ожидает, что в ближайшие недели банки продолжат конкурировать за деньги населения. Они могут просматривать ставки по отдельным программам, давать дополнительный процент за оформление депозита через мобильное приложение или запускать специальные предложения для новых клиентов.

Впрочем, повышение учетной ставки на 0,5 процентного пункта не означает, что депозиты автоматически подорожают на такую ​​же величину. Конкретные условия каждый банк будет определять самостоятельно — в зависимости от потребности в средствах, сроке депозита и ситуации на рынке.