Кабмин внес изменения в госпрограммы поддержки бизнеса — Finance.ua

Кабмин внес изменения в госпрограммы поддержки бизнеса Сегодня 16:02 — Кредит&Депозит

Кабмин внес изменения в госпрограммы поддержки бизнеса

Кабинет Министров внес изменения в несколько государственных программ поддержки предпринимательства в Украине.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет об изменениях в два постановления от 24 января 2020 года — № 28 и № 29, которые регулируют предоставление финансовой государственной поддержки и использование средств Фонда развития предпринимательства.

Цель — повысить эффективность использования бюджетных средств в рамках программ «Доступные кредиты 5−7-9%», «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» и «Доступный факторинг».

Что именно изменилось

Основные изменения:

Фонд развития предпринимательства сможет размещать средства своего уставного капитала на счетах государственных банков.

Уточнен подход к определению размера бизнеса. Сегмент субъекта предпринимательства (микро, малый или средний) теперь определяется с учетом контрагентов, связанных с этим бизнесом.

Максимальная сумма кредита на финансирование оборотного капитала, предусмотренная для субъекта предпринимательства в размере 5 миллионов гривен, будет применяться к группе связанных контрагентов.

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Расширены гарантии для вновь созданных предприятий. Доля кредита, которую может гарантировать Фонд развития предпринимательства, увеличена с 50 до 80%.

Отменена неэффективная норма, которая обязывала Фонд определять приемлемость технологий и процедур, используемых банками, лизингодателями и факторами. Теперь это требование не действует.

Эти изменения призваны сделать государственные программы поддержки бизнеса более гибкими, прозрачными и действенными.

Напомним, с начала 2025 года предприниматели уже получили 15 252 льготных кредита на общую сумму 47,6 миллиарда гривен. Больше всего бизнес получил кредитов на переработку — 13,2 миллиарда гривен, инвестиционные кредиты — 12,2 миллиарда гривен и на кредитование в зоне высокого военного риска — 10,9 миллиарда гривен.

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