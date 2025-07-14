Кабмин внес изменения в госпрограммы поддержки бизнеса — Finance.ua

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Кабмин внес изменения в госпрограммы поддержки бизнеса

Кредит&Депозит
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Кабмин внес изменения в госпрограммы поддержки бизнеса
Кабмин внес изменения в госпрограммы поддержки бизнеса
Кабинет Министров внес изменения в несколько государственных программ поддержки предпринимательства в Украине.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Речь идет об изменениях в два постановления от 24 января 2020 года — № 28 и № 29, которые регулируют предоставление финансовой государственной поддержки и использование средств Фонда развития предпринимательства.
Цель — повысить эффективность использования бюджетных средств в рамках программ «Доступные кредиты 5−7-9%», «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» и «Доступный факторинг».

Что именно изменилось

Основные изменения:

  • Фонд развития предпринимательства сможет размещать средства своего уставного капитала на счетах государственных банков.
  • Уточнен подход к определению размера бизнеса. Сегмент субъекта предпринимательства (микро, малый или средний) теперь определяется с учетом контрагентов, связанных с этим бизнесом.
  • Максимальная сумма кредита на финансирование оборотного капитала, предусмотренная для субъекта предпринимательства в размере 5 миллионов гривен, будет применяться к группе связанных контрагентов.
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  • Расширены гарантии для вновь созданных предприятий. Доля кредита, которую может гарантировать Фонд развития предпринимательства, увеличена с 50 до 80%.
  • Отменена неэффективная норма, которая обязывала Фонд определять приемлемость технологий и процедур, используемых банками, лизингодателями и факторами. Теперь это требование не действует.
Эти изменения призваны сделать государственные программы поддержки бизнеса более гибкими, прозрачными и действенными.
Напомним, с начала 2025 года предприниматели уже получили 15 252 льготных кредита на общую сумму 47,6 миллиарда гривен. Больше всего бизнес получил кредитов на переработку — 13,2 миллиарда гривен, инвестиционные кредиты — 12,2 миллиарда гривен и на кредитование в зоне высокого военного риска — 10,9 миллиарда гривен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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