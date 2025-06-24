Правительство отменяет 63 устаревших требования к бизнесу. Это сэкономит 400 млн грн — Finance.ua
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Правительство отменяет 63 устаревших требования к бизнесу. Это сэкономит 400 млн грн

Казна и Политика
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Правительство отменяет 63 устаревших требования к бизнесу. Это сэкономит 400 млн грн
Правительство отменяет 63 устаревших требования к бизнесу. Это сэкономит 400 млн грн
Кабинет Министров одобрил законопроект, который предусматривает отмену 63 устаревших требований к предпринимателям. В случае одобрения документа Верховной Радой бизнес сможет сэкономить около 400 млн грн. Это очередной этап масштабной реформы дерегуляции, которую правительство реализует с 2022 года.
Об этом сообщается на правительственном портале.

Зачем это нужно

Многие из действующих требований устарели или дублируют другие документы. При этом они не влияют на качество или безопасность продукции или услуг, но создают ненужные бюрократические барьеры.
Отмена таких норм позволит снизить административную нагрузку на бизнес и упростит ведение хозяйственной деятельности.

Какие требования отменяют

Документ предусматривает отмену неактуальных регуляторных норм в следующих сферах:
  • агропромышленный комплекс и лесная промышленность;
  • не работающие нормы охраны воды и воздуха;
  • строительство, энергетика, культура, образование и другие сферы.

Что это дает бизнесу

Для предпринимателей это означает:
  • меньше времени тратится на бумажную работу;
  • меньше затрат на оформление ненужных документов;
  • снижение риска получения штрафа из-за соблюдения неактуальных требований;
  • возможность сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на бюрократии.
Напомним, в апреле текущего года Кабинет Министров принял ряд постановлений и отменил более 200 государственных актов регулирования. Ожидается, что это даст экономический эффект более 600 млн грн. Данным распоряжением отменено 182 государственных акта регулирования:
  • 150 актов в сфере здравоохранения и санитарного надзора, большинство из них касалось Государственной санитарно-эпидемиологической службы;
  • 17 инструментов — в сфере агропромышленного комплекса;
  • 15 инструментов — в сферах охраны труда, торговли, строительства, пожарной безопасности и внешнеэкономической деятельности.
Также Кабинет Министров согласовал запуск двухлетнего экспериментального проекта по внедрению электронной системы поддержки предпринимателей — «Онлайн-кабинет предпринимателя», который будет работать на платформе «Дія.Бізнес».
В 2024 году правительство утвердило новую редакцию плана мероприятий по дерегуляции. Документ содержит почти сотню поручений по подготовке или принятию центральными органами исполнительной власти решений, направленных на упрощение условий ведения бизнеса и создание благоприятного делового климата во всех отраслях экономики.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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