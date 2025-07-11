Sense Bank усовершенствовал сервис «Легкая рассрочка»: минимальные расходы, максимум удобства — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Sense Bank усовершенствовал сервис «Легкая рассрочка»: минимальные расходы, максимум удобства Сегодня 18:10 — Кредит&Депозит

Sense Bank усовершенствовал сервис «Легкая рассрочка»: минимальные расходы, максимум удобства

Sense Bank сообщает об обновлении функционала сервиса «Легкая рассрочка», что позволяет клиентам постепенно оплачивать покупки за кредитные средства на максимально выгодных условиях. Благодаря ряду цифровых изменений, сервис стал еще доступнее, проще в оформлении и удобнее в использовании.

«Легкая рассрочка» — это финансовый сервис для владельцев кредитных карт Sense Bank, позволяющий совершать покупки в партнерских торговых сетях с последующей оплатой стоимости товара равными частями. Стоимость услуги составляет всего 0,01% годовых, что фактически приравнивает ее к беспроцентному кредитованию. Сумма покупки может составлять от 500 до 200 000 грн, а срок рассрочки — до 24 месяцев в зависимости от условий продавца. Например: в случае оформления рассрочки по Программе «Легкая рассрочка» сроком на 6 месяцев с суммой 6 000 грн платеж составляет 1 000,03 грн в месяц. Ежемесячная комиссия от суммы рассрочки — 0,00% на срок 6 месяцев.

Одно из ключевых преимуществ сервиса — отсутствие первого обязательного платежа в день оформления. В отличие от большинства аналогичных предложений на рынке, клиенты Sense Bank оплачивают первый платеж только через месяц после совершения покупки, что обеспечивает им дополнительную финансовую гибкость.

Оформление «Легкой рассрочки» стало полностью цифровым. Теперь клиентам достаточно указать номер своего мобильного телефона — процедура больше не требует ввода дополнительных данных. Подтверждение покупки происходит через push-уведомление в мобильном приложении банка. Кроме того, сервис стал доступным для владельцев карты Cameleon, что ранее было невозможно.

На сегодня услуга действует в 160 партнерских сетях с общим количеством более 5000 физических точек продаж по всей Украине. Оформить рассрочку можно на широкий спектр товаров — от электроники и бытовой техники до мебели, стройматериалов и агротехники.

В банке отмечают, что совершенствование «Легкой рассрочки» — это часть общей стратегии по развитию цифровой экосистемы и клиентско-ориентированных финансовых решений.

«Мы не просто внедряем отдельные digital-инструменты, мы системно строим полноценную цифровую экосистему, в которой каждая функция — это удобство и дополнительные возможности для клиента. „Легкая рассрочка“ — именно тот сервис, который делает финансовые решения простыми и прозрачными, а главное дает клиенту больше свободы в повседневном выборе», — отметил Антон Коляна, руководитель направления развития партнерских программ Sense Bank

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Сенс Банк По материалам:

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