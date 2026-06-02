Украинцы могут унаследовать банковские вклады — что нужно знать

После смерти человека наследники обычно сосредотачиваются на недвижимости или транспорте, однако в состав наследства также входят денежные средства на банковских счетах, депозиты, начисленные проценты, наличные деньги на хранение и другие финансовые активы. Со ссылкой на адвоката семейного права Ярослава Сикорского рассказываем, что об этом нужно знать.

Банковские вклады — это тоже наследство

Банковские вклады нередко становятся источником споров, ведь наследники не всегда знают об их существовании или сталкиваются с отказами банков в выдаче средств.
Верховный Суд обобщил актуальные подходы к таким спорам. Общее правило состоит в том, что средства на депозитах и ​​счетах входят в наследственную массу. Законодательство предусматривает, что вкладчик может определить распоряжение вкладом на случай смерти, однако это не меняет саму природу права собственности на эти деньги.
После смерти вкладчика деньги не переходят в собственность банка, а остаются частью наследства. После оформления наследственных прав наследник получает право требовать их выдачи вместе с начисленными процентами.
Судебная практика подтверждает, что право на банковский вклад переходит в порядке наследования вне зависимости от формы распоряжения им при жизни, а также может учитываться право наследников с обязательной долей.

Обязанности банка после смерти вкладчика

Верховный Суд отметил, что смерть клиента не прекращает обязательства банка по договору вклада. Право требования по возврату средств и уплаты процентов переходит к наследникам после оформления ими наследства.
«Поэтому условие публичного договора банковского обслуживания о прекращении прав клиента в случае его смерти противоречит императивным нормам наследственного права», — отмечает адвокат.
Для получения средств ключевой документ — свидетельство о праве на наследство. Оно является основанием для обращения в банк с требованием о выдаче депозита и начисленных сумм.

Спорные ситуации: отказ банка или исчезновение денег

На практике возникают ситуации, когда банк отказывает в выдаче денег, ссылаясь на отсутствие документов, закрытие счета или якобы предварительное снятие денег. В таких случаях именно банк должен доказать надлежащее исполнение своих обязательств и факт правомерного движения денежных средств.
Если установлено, что средства были внесены на счет наследодателем, ответственность за их сохранность и учет возлагается на финансовое учреждение. В случае незаконного списания или ошибочной выдачи денег другим лицам право наследника на их получение не прекращается.
А что с процентами по вкладу? Сикорский утверждает:
  • если банк несвоевременно возвращает наследнику причитающиеся средства, это может считаться просрочкой денежного обязательства;
  • по статье 625 ГК Украины должник в случае просрочки должен уплатить сумму долга с индексом инфляции и 3% годовых, если иной размер не установлен договором или законом.
Что делать наследникам на практике

  1. Деньги на банковских счетах и ​​депозитах следует включать в наследственную массу наравне с другим имуществом.
  2. После получения свидетельства о праве на наследство наследник должен обратиться в банк для получения средств или официального объяснения по поводу их отсутствия.
  3. В случае отказа или противоречивых объяснений важно требовать документы, подтверждающие движение средств и проверять законность операций.
  4. Если банк не выполняет свои обязательства, наследник может обращаться в суд для взыскания причитающихся сумм и защиты своих прав.
Светлана Вышковская
