Украинцы могут унаследовать банковские вклады — что нужно знать Сегодня 15:02 — Кредит&Депозит

Вложения

После смерти человека наследники обычно сосредотачиваются на недвижимости или транспорте, однако в состав наследства также входят денежные средства на банковских счетах, депозиты, начисленные проценты, наличные деньги на хранение и другие финансовые активы. Со ссылкой на адвоката семейного права Ярослава Сикорского рассказываем, что об этом нужно знать.

Банковские вклады — это тоже наследство

Банковские вклады нередко становятся источником споров, ведь наследники не всегда знают об их существовании или сталкиваются с отказами банков в выдаче средств.

Верховный Суд обобщил актуальные подходы к таким спорам. Общее правило состоит в том, что средства на депозитах и ​​счетах входят в наследственную массу. Законодательство предусматривает, что вкладчик может определить распоряжение вкладом на случай смерти, однако это не меняет саму природу права собственности на эти деньги.

После смерти вкладчика деньги не переходят в собственность банка, а остаются частью наследства. После оформления наследственных прав наследник получает право требовать их выдачи вместе с начисленными процентами.

Судебная практика подтверждает, что право на банковский вклад переходит в порядке наследования вне зависимости от формы распоряжения им при жизни, а также может учитываться право наследников с обязательной долей.

Обязанности банка после смерти вкладчика

Верховный Суд отметил, что смерть клиента не прекращает обязательства банка по договору вклада. Право требования по возврату средств и уплаты процентов переходит к наследникам после оформления ими наследства.

«Поэтому условие публичного договора банковского обслуживания о прекращении прав клиента в случае его смерти противоречит императивным нормам наследственного права», — отмечает адвокат.

Для получения средств ключевой документ — свидетельство о праве на наследство. Оно является основанием для обращения в банк с требованием о выдаче депозита и начисленных сумм.

Спорные ситуации: отказ банка или исчезновение денег

На практике возникают ситуации, когда банк отказывает в выдаче денег, ссылаясь на отсутствие документов, закрытие счета или якобы предварительное снятие денег. В таких случаях именно банк должен доказать надлежащее исполнение своих обязательств и факт правомерного движения денежных средств.

Если установлено, что средства были внесены на счет наследодателем, ответственность за их сохранность и учет возлагается на финансовое учреждение. В случае незаконного списания или ошибочной выдачи денег другим лицам право наследника на их получение не прекращается.

А что с процентами по вкладу? Сикорский утверждает:

если банк несвоевременно возвращает наследнику причитающиеся средства, это может считаться просрочкой денежного обязательства;

по статье 625 ГК Украины должник в случае просрочки должен уплатить сумму долга с индексом инфляции и 3% годовых, если иной размер не установлен договором или законом.

Что делать наследникам на практике

Деньги на банковских счетах и ​​депозитах следует включать в наследственную массу наравне с другим имуществом. После получения свидетельства о праве на наследство наследник должен обратиться в банк для получения средств или официального объяснения по поводу их отсутствия. В случае отказа или противоречивых объяснений важно требовать документы, подтверждающие движение средств и проверять законность операций. Если банк не выполняет свои обязательства, наследник может обращаться в суд для взыскания причитающихся сумм и защиты своих прав.

