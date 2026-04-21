Получение наследства: сколько налогов придется заплатить Сегодня 20:06

Декларирование наследствия

Оформление наследства в Украине предусматривает не только юридические процедуры, но и разные налоговые обязательства — их размер зависит от степени родства и налогового статуса сторон.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Так, в некоторых случаях наследники могут быть полностью освобождены от уплаты налогов, в то время как в других — совокупная нагрузка может превышать часть стоимости имущества.

Именно поэтому перед получением наследства следует понимать, какие ставки применяются и от чего они зависят.

Какие налоги платят при получении наследства

0% — для ближайших родственников. В эту категорию входят родители, дети, муж или жена, а также родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. В таких случаях не следует уплачивать ни налог на доходы, ни военный сбор;

10% (5% налога + 5% военного сбора) — для наследников, не относящихся к первой или второй степени родства, но имеющих налоговое резидентство Украины;

— для наследников, не относящихся к первой или второй степени родства, но имеющих налоговое резидентство Украины; 23% (18% налога + 5% военного сбора) — если наследник или наследодатель не являются резидентами Украины.

В большинстве случаев налоги уплачиваются во время нотариального оформления, так что в таких случаях декларацию подавать не нужно.

Если же при оформлении наследства налог не был уплачен, необходимо до 1 мая подать декларацию и уплатить налоговые обязательства до 1 августа 2026 года.

Сроки подачи деклараций

Напомним: в Украине завершается ежегодная кампания декларирования доходов граждан, полученных в 2025 году. Плательщики налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятые, должны подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за отчетный год до 1 мая.

Налоговики отмечают , что после подачи декларации физические лица обязаны самостоятельно уплатить определенные налоговые обязательства до 1 августа.

